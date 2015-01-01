Самые красивые женщины - Александра Папшой
Президента Беларуси Александра Лукашенко пригласили в Америку на церемонию по случаю 100-летней годовщины вступления США в Первую мировую войну. Мероприятие пройдет 6 апреля в Канзас-Сити. Об этом рассказали в пресс-службе...
Полоцкие картингисты, спортсмены спортивного клуба Вираж, привезли в родной город заслуженную победу проводимого в столичной Боровой традиционного летнего состязания. В этом году участниками соревнований стало более ста...
В Полоцке разыскивают 63-летнего мужчину, который уехал из дома по направлению к деревне и бесследно исчез вместе со своим автомобилем. Милицией разыскивается 63-летний полочанин - Смыков Александр. Последним местом, где был...
В субботу, 20.02.2016 г. в городе Новополоцк прошли первые белорусские соревнования связанные с силовым экстримом и его отдельными упражнениями. В ходе соревнований силачи поднимали бревно и гигантскую гантелю. В целом,...
Сборная Полоцкого университета с успехом выступила в ходе Витебского областного чемпионата дзюдоистов. Участников соревнований встречал полоцкий спортивный комплекс Олимпиец собравший в своих стенах более шестидесяти дзюдоистов...
Участников мирового чемпионата по гиревому спорту на этот раз принимала Словения. Среди спортсменов был и наш земляк, студент пятого курса Полоцкого университета - Александр Косниковский. Серьезнейшая подготовка к участию в...
Игорем Ковалевичем завершен подбор футболистов для участия в приближающихся квалификационных поединках молодежного Чемпионата Европы. Соперниками футболистов станут команды выступающие за Турцию и Кипр. Два игрока...
В городе Полоцк состоятся открытые спортивные состязания пауэрлифтинга и русского жима, принять непосредственное участие в котором смогут все желающие. Встреча участников открытого спортивного турнира будет проходить в...
Свои президентские амбиции фотограф из Новополоцка озвучил журналистам белорусской информационной компании БЕЛАПАН 17 июля. По словам самого Александра Юдаева, он намеревается подать соответствующий пакет документов о...
Студент Полоцкого государственного университета стал призером мирового чемпионата по гиревому спорту. У мастера спорта Александра Косниковского серебряная медаль Мирового Чемпионата гиревиков. Проведение чемпионата мира по...
В город пришла настоящая весна, снег полностью растаял, на улице стало тепло. Александр Медель, 25-летний преподаватель кафедры истории и туризма Полоцкого государственного университета, подготовился к новому вело-сезону заранее....
16 апреля 2015 года, принимая с докладом Главу Администрации Президента Александра Косинца, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подчеркнул необходимость улучшения взаимодействия с Китайской Народной Республикой. ...
По итогам городского трудового соревнования торжественное собрание и награждение победителей которого состоялось 07.03.2015 г. в городе Новополоцк, впервые в истории города победителем стал священнослужитель. Почетное звание...
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Рождеством и Новым годом, сообщает пресс-служба российского лидера. В своем поздравлении Путин отметил, что в...
Если бы выборы президента страны в Беларуси были уже сегодня, то за действующего Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко проголосовали бы 40% избирателей. Такие данные были получены в результате национального опроса...
Название: Белые росы. Возвращение Год: 2014 Страна: Беларусь В ролях: Юлия Смирнова, Жорж Девдариани, Анна Полупанова, Евгения Жукович, Сергей Жбанков, Вячеслав Разбегаев, Павел Харланчук, Юозас Будрайтис, Андрей Мерзликин,...
1 февраля 2013 года на ПЦН Полоцкого отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь поступил сигнал «тревога» из охраняемого дома, расположенного на территории города. Старший инспектор-дежурный, майор милиции...