Самые красивые женщины - Наташа Бадунчик
Конец февраля. Холод и пробирающий, пронизывающий до сердца ветер. Я пытаюсь завернуться в тепленький пуховик, натянуть капюшон до самых глаз, чтобы хоть как-то спрятаться от непогоды. Возвращаюсь домой дворами. Эту дорогу я...
Софийский собор: Выстава «Помнікі архітэктуры Старажытнага Полацка» (з археалагічнага збору НПГКМЗ). Тел.: 42-53-40 Концертный зал Софийского собора: 8 марта (воскресенье) 15.00. «ВСЁ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАС» Ксения Погорелая —...
Софийский собор: Выстава «Помнікі архітэктуры Старажытнага Полацка» (з археалагічнага збору НПГКМЗ). Тел.: 42-53-40 Концертный зал Софийского собора: 15 февраля (воскресенье) 15.00.Ксения Погорелая — орган. Цена билета — 80...
Софийский собор: Выстава «Помнікі архітэктуры Старажытнага Полацка» (з археалагічнага збору НПГКМЗ). Тел.: 42-53-40 Концертный зал Софийского собора: 8 февраля (воскресенье) 15.00. «ЕВРОПЕЙСКАЯ МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО». Ксения...
Название: Магия лунного света Название зарубежное: Magic in the Moonlight Год: 2014 Страна: США В ролях: Вольфганг Писсорс, Валери Больё, Эмма Стоун, Колин Фёрт, Антония Кларк, Юрген Цвингель, Наташа Эндрюс, Себастьен Сиро, Питер...
Название: Первый мститель: Другая война Название зарубежное: Captain America: The Winter Soldier Год: 2014 Страна: США Слоган: «In heroes we trust» В ролях: Эмили ВанКэмп, Фрэнк Грилло, Роберт Редфорд, Скарлетт Йоханссон, Сэмюэл...
Название: Шкатулка проклятия Название зарубежное: The Possession Год: 2012 Страна: Канада, США Слоган: «Бойся демона, что не боится Бога» В ролях: Кира Седжвик, Бренда Кричлоу, Анна Хэган, Мэдисон Девенпорт, Грант Шоу, Роб...
Название: Против природы Название зарубежное: Against the Wild Год: 2014 Страна: Канада В ролях: Наташа Хенстридж, Тед Уиттэлл, Эрин Питт, Грег Кэмпбелл, Дженнифер Гибсон, Шон Сторер, Рейнбоу Фрэнкс, С.Дж. Адамс, Сара Дикинс,...
Наверняка, никого не удивишь, сказав, что большинство женщин – шопоголики. Да-да, именно так. Они готовы спускать на одежду и обувь всю заработную плату. Только женщинам нужны регулярные обновки. Только у женщин может быть...
Спокойствие, умиротворение, баланс-это все не про вас? Хотите привнести в свое внутреннее состояние что-то новое? Что-то, что оживит ваши чувства, эмоции, что освежит вашу память и очистит душу. Йога-отличный способ научиться...
$LAВЯN$КИЙ БАZAR 13 июля Клубная альтернатива знаменитому фестивалю ! В то время пока все стремятся попасть в Витебск на знаменитый фестиваль популярной музыки, мы объявляем свой славянский базар в клубном формате !!!...