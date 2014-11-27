polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал

  • » » К 15- летию коллектива «ТАНДЕМ»

      • К 15- летию коллектива «ТАНДЕМ»

      Раздел: Афиша ДК Дата публикации: Вчера, 11:11
      (голосов: 1)

      К 15- летию коллектива «ТАНДЕМ»

       
      26 октября в 18.00

      Победитель республиканского конкурса вокалистов «Березинские напевы», областного конкурса «На земле святой Софии», областного конкурса «Песни юности наших отцов», открытого конкурса-шоу «Наши песни родному краю», областного праздника-конкурса «Песні сунічных бароў».

      Народная студия эстрадного мастерства «ТАНДЕМ» приглашает на концертную интерактивную шоу-программу «Продолжение следует…».

      Для вас:
      Молодые, зажигательные, креативные исполнители, Ретро-шлягеры, современные композиции, фольк-music.

      Сюрпризы и подарки
      Аниматор - шоу
      Онлайн - лига karaoke

      Цена билета: 5 руб. /возможен безналичный расчёт/

      С нетерпением ждём встречи с Вами!

      Справки по тел.: 42-37-82; МТС 716-93-27; 810-44-66


      Вам также будет интересно

      Loading...
      Конкурс
      Новости региона

      Конкурс "Наши песни родному краю..."

      2 апреля  в молодёжной столице Беларуси 2017 года, в Полоцке собрались одарённая талантливая молодёжь, творческие люди из 7 регионов Витебской области (Орши, Дубровно, Городка, Глубокого, Лепельского района, и конечно же,...

      Приглашаем на мероприятия ХХХ Международного фестиваля старинной и современ ...
      Афиша ДК

      Приглашаем на мероприятия ХХХ Международного фестиваля старинной и современ ...

      ПРОГРАММА II открытого областного детского фортепианного конкурса «И.С. БАХ И XXI ВЕК» 28-30 марта 2017 г. 28 марта вторник Концертный зал Полоцкого государственного университета ул. Стрелецкая, 4а...

      О порядке проведения в г. Полоцке районных отборочных туров Международног ...
      Новости региона

      О порядке проведения в г. Полоцке районных отборочных туров Международног ...

      Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Полоцкого райисполкома информирует о проведении районных отборочных туров Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2017» и  Международного...

      В Новополоцке зажгли «Огонь танца»
      Новости региона

      В Новополоцке зажгли «Огонь танца»

      В городе Новополоцк состоялись танцевальные соревнования областного этапа Огней танца 2016. Мероприятие прошло в рамках проводимого в стране Года Культуры и доставило Новополоцку радость в виде яркой и запоминающейся концертной...

      Полоцкий студент стал победителем областного этапа
      Новости региона

      Полоцкий студент стал победителем областного этапа "Студент Года" в Белар ...

      Студенту Полоцкого государственного университета посчастливилось одержать победу в ходе проведения областного этапа конкурсных соревнований на звание Лучшего студента года в Беларуси. Площадкой для проведения конкурсных...

      Полоцкие педагоги стали лучшими Дедом Морозом и Снегурочкой области
      Новости региона

      Полоцкие педагоги стали лучшими Дедом Морозом и Снегурочкой области

      В Витебской области прошел региональный смотр конкурс на выбор лучшего Деда Мороза и Снегурочки среди педагогических работников. Участниками конкурса стало более десяти пар представителей образовательных учреждений. ...

      Лоскутное шитье мастеров из Новополоцка покажут в Витебске
      Новости региона

      Лоскутное шитье мастеров из Новополоцка покажут в Витебске

      Художественные произведения Новополоцких умельцев, работающих с лоскутным шитьем, примут участие в показах проводимого в г.Витебске областного конкурса. Конкурсный показ можно увидеть в ходе проведения «Здравневской палитры»...

      Представители Полоцка стали финалистами «Новых имен Беларуси»
      Новости региона

      Представители Полоцка стали финалистами «Новых имен Беларуси»

      Представители Полоцка Николай Каменков и Виктория Поплевченкова стали финалистами молодежного Республиканского конкурса вокалистов. Проведение «Новых имен Беларуси» - масштабного вокального проекта, состоялось в стране в...

      Лучшим начальником дежурной смены стал майор Сергей Щербатых
      Новости региона

      Лучшим начальником дежурной смены стал майор Сергей Щербатых

      В Новополоцке прошли состязания ежегодного областного конкурса на профессиональное мастерство и звание - «Лучшего начальника дежурной смены». Участниками конкурса стали подразделения МЧС Витебской обл. Конкурсные соревнования...

      Педагогический конкурс прошел в Новополоцке
      Новости региона

      Педагогический конкурс прошел в Новополоцке

      В городе Новополоцк состоялся конкурс педагогов среднего образования. По итогам «Педагогического дебюта» победа конкурса досталась Ольге Шульге, преподавателю физической культуры из города Боровуха. В рамках конкурса,...

      «Белгосстрах» поздравил победителей конкурса в Полоцкой гимназии № 1
      Новости региона

      «Белгосстрах» поздравил победителей конкурса в Полоцкой гимназии № 1

      В Полоцкой государственной гимназии № 1, встречали гостей прибывших в образовательное учреждение с поздравлениями для конкурсных победителей - «Белгосстрах и безопасность». Руководство, конкурсанты и воспитанники гимназии...

      Конкурс на лучшее текстовое описание картин
      Новости региона

      Конкурс на лучшее текстовое описание картин

      Полоцкая художественная галерея проводит конкурс на лучший текстовый отзыв о любой представленной в музее картине. Полоцкий музей старается таким образом привлечь и увеличить внимание посетителей к проходящим в музее выставкам. В...

      Лауреатами международного конкурса стали вокалистки из Новополоцка
      Новости региона

      Лауреатами международного конкурса стали вокалистки из Новополоцка

      Юные новополоцкие вокалистки стали лауреатами международного фестивального конкурса эстрадного пения среди молодых вокалистов, «Две сестры - Беларусь и Россия». Валерия Езерская и Ксения Ващенко, воспитанницы Новополоцкой...

      ПГУ встретил участников фонетического конкурса
      Новости региона

      ПГУ встретил участников фонетического конкурса

      Полоцкий государственный университет, традиционно встречал встречал участников Второго фонетического конкурса. Учащиеся средних образовательных учреждений города встретились в концертном зале Полоцкого УО ПГУ, чтобы...

      Конкурс «Спасатели глазами детей» принес победу школьникам Полотчины
      Новости региона

      Конкурс «Спасатели глазами детей» принес победу школьникам Полотчины

      Подведены итоги ежегодно проводимого в Витебской области конкурса «Спасатели глазами детей». Ежегодный областной смотр-конкурс детского творчества «Спасатели глазами детей», в 2015 принес победу для четырех юных жителей Полоцкого...

      Коллективы из Новополоцка участники республиканского смотра-конкурса
      Новости региона

      Коллективы из Новополоцка участники республиканского смотра-конкурса

      Республиканский конкурс "Здравствуй Мир!" посвященный 70-летию Победы встретит два Новополоцких коллектива. По итогам Республиканского конкурса-смотра детского и юношеского творчества "Здравствуй Мир!" каждый областной центр и...

      Кончита Вурст станет ведущей «Евровидения-2015»
      Культура

      Кончита Вурст станет ведущей «Евровидения-2015»

      Ведущей престижного конкурса «Евровидение», который состоится в 2015 году в Вене, станет Кончита Вурст. «Известный австрийский певец Томас Нойвирт, более известный под сценическим псевдонимом Кончита Вурст, выигравший в...

      Назвали победителей третьей Национальной театральной премии
      Культура

      Назвали победителей третьей Национальной театральной премии

      30 ноября 2014 года, на торжественной церемонии в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, названы обладатели наград 3 - го республиканского конкурса театрального искусства "Национальная театральная премия". ...

      Определен победитель конкурса молодых дизайнеров New Names BFW by NAVY
      Культура

      Определен победитель конкурса молодых дизайнеров New Names BFW by NAVY

      13 ноября на подиуме Belarus Fashion Week состоялся финал конкурса молодых дизайнеров New Names BFW. Гости финального показа не только увидели 6 разноплановых коллекций, представленных аудитории и жюри конкурса, но и...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    К 15- летию коллектива «ТАНДЕМ»

    К 15- летию коллектива «ТАНДЕМ»


    Программа выступления творческих коллективов к 500-летию белорусского книгопечатания и Дню белорусской письменности

    Программа выступления творческих


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь