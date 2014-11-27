К 15- летию коллектива «ТАНДЕМ»

2 апреля в молодёжной столице Беларуси 2017 года, в Полоцке собрались одарённая талантливая молодёжь, творческие люди из 7 регионов Витебской области (Орши, Дубровно, Городка, Глубокого, Лепельского района, и конечно же,...
ПРОГРАММА II открытого областного детского фортепианного конкурса «И.С. БАХ И XXI ВЕК» 28-30 марта 2017 г. 28 марта вторник Концертный зал Полоцкого государственного университета ул. Стрелецкая, 4а...
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Полоцкого райисполкома информирует о проведении районных отборочных туров Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2017» и Международного...
В городе Новополоцк состоялись танцевальные соревнования областного этапа Огней танца 2016. Мероприятие прошло в рамках проводимого в стране Года Культуры и доставило Новополоцку радость в виде яркой и запоминающейся концертной...
Студенту Полоцкого государственного университета посчастливилось одержать победу в ходе проведения областного этапа конкурсных соревнований на звание Лучшего студента года в Беларуси. Площадкой для проведения конкурсных...
В Витебской области прошел региональный смотр конкурс на выбор лучшего Деда Мороза и Снегурочки среди педагогических работников. Участниками конкурса стало более десяти пар представителей образовательных учреждений. ...
Художественные произведения Новополоцких умельцев, работающих с лоскутным шитьем, примут участие в показах проводимого в г.Витебске областного конкурса. Конкурсный показ можно увидеть в ходе проведения «Здравневской палитры»...
Представители Полоцка Николай Каменков и Виктория Поплевченкова стали финалистами молодежного Республиканского конкурса вокалистов. Проведение «Новых имен Беларуси» - масштабного вокального проекта, состоялось в стране в...
В Новополоцке прошли состязания ежегодного областного конкурса на профессиональное мастерство и звание - «Лучшего начальника дежурной смены». Участниками конкурса стали подразделения МЧС Витебской обл. Конкурсные соревнования...
В городе Новополоцк состоялся конкурс педагогов среднего образования. По итогам «Педагогического дебюта» победа конкурса досталась Ольге Шульге, преподавателю физической культуры из города Боровуха. В рамках конкурса,...
В Полоцкой государственной гимназии № 1, встречали гостей прибывших в образовательное учреждение с поздравлениями для конкурсных победителей - «Белгосстрах и безопасность». Руководство, конкурсанты и воспитанники гимназии...
Полоцкая художественная галерея проводит конкурс на лучший текстовый отзыв о любой представленной в музее картине. Полоцкий музей старается таким образом привлечь и увеличить внимание посетителей к проходящим в музее выставкам. В...
Юные новополоцкие вокалистки стали лауреатами международного фестивального конкурса эстрадного пения среди молодых вокалистов, «Две сестры - Беларусь и Россия». Валерия Езерская и Ксения Ващенко, воспитанницы Новополоцкой...
Полоцкий государственный университет, традиционно встречал встречал участников Второго фонетического конкурса. Учащиеся средних образовательных учреждений города встретились в концертном зале Полоцкого УО ПГУ, чтобы...
Подведены итоги ежегодно проводимого в Витебской области конкурса «Спасатели глазами детей». Ежегодный областной смотр-конкурс детского творчества «Спасатели глазами детей», в 2015 принес победу для четырех юных жителей Полоцкого...
Республиканский конкурс "Здравствуй Мир!" посвященный 70-летию Победы встретит два Новополоцких коллектива. По итогам Республиканского конкурса-смотра детского и юношеского творчества "Здравствуй Мир!" каждый областной центр и...
Ведущей престижного конкурса «Евровидение», который состоится в 2015 году в Вене, станет Кончита Вурст. «Известный австрийский певец Томас Нойвирт, более известный под сценическим псевдонимом Кончита Вурст, выигравший в...
30 ноября 2014 года, на торжественной церемонии в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, названы обладатели наград 3 - го республиканского конкурса театрального искусства "Национальная театральная премия". ...
13 ноября на подиуме Belarus Fashion Week состоялся финал конкурса молодых дизайнеров New Names BFW. Гости финального показа не только увидели 6 разноплановых коллекций, представленных аудитории и жюри конкурса, но и...