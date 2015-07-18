Праздник летнего отдыха у воды и приятных впечатлений для всей семьи «ЗВЕНИ ВОЛНА ОЗЁРНАЯ»!

25 июня на озере Белое состоится праздник выходного дня «Звени, волна озёрная!». С 14.00 на зелёной зоне у Азинского СДК Вас будет ожидать масса приятных впечатлений и ярких эмоций, а также солнце и чистый воздух. Мы приготовили...
КУП «Полоцкий городской парк культуры и отдыха», приглашает всех жителей Полоцка и гостей города, посетить парк в пятницу 1 мая 2015 года и стать участниками открытия весенне-летнего сезона. Парк приготовил для гостей праздничную...
Новополоцкий Дворец культуры ОАО «Нафтан», в рамках мероприятий творческого сезона 2014-2015 годов, проводит фотоконкурс «Мир наших увлечений». Целью проведения конкурса является стремление к выявлению новых фото-талантов и...
Закончились летние каникулы, начался учебный год, дети после отдыха окунулись в городскую суету. Сейчас главная задача взрослых – приложить все усилия, чтобы дорога ребенка в школу была безопасной. Конечно, в первую очередь...
Живительная сила деревни! Увлекательное он-лайн путешествие в деревенскую жизнь! Здесь каждый найдёт для себя что-то интересное, новое, нужное! «Заозерская березуха» - праздник народного...
Райисполком Полоцка и Министерство образования Беларуси в этом году особенно отличились: они запланировали проведение праздника для всех молодых людей Беларуси. Мероприятие состоится 2 и 3 февраля 2017 года в городе Полоцк. Эта...
09 июля Полоцкий район стал местом проведения масштабного черничного праздника. Традиция связанная с грибными и ягодными чемпионатами, а также эко-фестами, является визитной карточкой Полотчины. В этом году проведение...
Вот уже как целый год торгово-развлекательный центр «Манеж» приветливо встречает посетителей не только многогранным шопингом, но и богатой культурно-развлекательной программой! С момента своего открытия ТРЦ «Манеж» стал...
Полоцкий ГРОЧС научил детей правилам безопасного празднования Нового Года. Детское мероприятие в форме сказочного представления прошло при участии Полоцкого ГРОЧС, БРСМ Полоцка, отдел образования райисполкома, представители...
Управлением ГАИ УВД Витебского облисполкома, проводится областной конкурс «Селфи безопасности», участие в конкурсе, основной целью которого является сохранение жизни и здоровья детей, могут принять участие ребята до 16 лет. ...
С 7 по 9 мая в Полоцком районе пройдет патриотическая акция «Автобус Победы», приуроченная 70-летию Дня Победы. Планируется, что участники акции в празднично украшенных автобусах, проедут по всему Полоцкому району, с остановками...
В последние годы все больше россиян предпочитают проводить отпуска с детьми в родных краях. Одним из наиболее привлекательных мест в этом плане является Ейск. Город находится на берегах Азовского моря, отличается идеальными...
В Полоцке пройдёт военно-патриотический слет православной молодежи. Мероприятия десятого военно патриотического слета православной молодежи, пройдут с 21 июня по 26 июня. Местом проведения слета станет База Полоцкого...
По сообщению Полоцкого райисполкома, Молочный король будет выбран на шоу брендов "Близница MilkLand". Шоу пройдет в Близнице 18.07.2015 г. На территории парка агро-городка Близницы (Сельницкий сельский Дом...
В этом году такое решение властей стало главным нововведением празднования Дня города, которое Новополоцк отметит 6-11 июня. Вместо этого новополчанам предложена альтернативная программа - 10 июня на площади Строителей для всех...
16.06.16| Начало 22:00 |💥ReSTART party💥 - новая точка отсчета клубной жизни 2-х городов! И "ПЛАSТИЛИН" готовит для Вас крутую вечеринку! Надоели серые будни, сложные экзамены, тяжелая голова с утра? - Приди и...
В пятницу, 14 августа город станет медовой столицей Беларуси. Медовой станет расположенная в центре города пр проспекту Франциска Скорины аллея. Полочане и гости Полоцка станут участниками необычного сладкого праздника....
Любителей мистики и развлечений 6 июля 2016 г. Полоцкий район приглашает в г.п. Ветрино на самый загадочный праздник года - «Купальская мистерия в современном стиле»! Ждём всех с 20.00 на площадке у Дома культуры. Хотите...
02 августа Полоцк отмечал праздник работников железной дороги - "День Железнодорожника". Праздник профессионалов железнодорожного дела традиционно отмечают в августе, в первое воскресенье последнего летнего месяца. В Полоцке...