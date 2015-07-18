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      • Праздник летнего отдыха у воды и приятных впечатлений для всей семьи «ЗВЕНИ ВОЛНА ОЗЁРНАЯ»!

      Раздел: Афиша ДК Дата публикации: Сегодня, 12:38
      (голосов: 1)
      Это день отдыха на берегу одного из самых живописных озёр Полотчины – озере Белое, что находится в деревне Азино Полоцкого района.

      К услугам отдыхающих обустроенный пляж, лодки, катамараны, кафе, зона отдыха, где можно пожарить шашлыки, позагорать и непринужденно пообщаться в кругу друзей и родных.

      Программа праздника насыщена: это и увлекательный конкурс по созданию песчаной скульптуры, и флэшмоб «Мы – за ЗОЖ!», концертно- развлекательная программа с участием творческих коллективов, пляжная дискотека, Арт-базар (выставка-продажа ручных изделий); аква-грим, музыкальное сопровождение, водные конкурсы на катамаранах, «Пляжный волейбол» и ряд других.

      Пройдёт акция «Мы – за чистый берег и водоём!». Полоцкие спасатели проведут обучающий мастер-класс по правилам поведения на воде.

      Девушки, в фотозоне вы можете облачиться в костюм русалки и снять увлекательное селфи!

      Гости праздника станут участниками шуточного батла «БИТВА СТИХИЙ» между представителями двух стихий: Водяного и Лесовика, Поветрули и Русалки. Самые активные участники детских и взрослых конкурсов станут обладателями призов.

      Кульминацией программы станет «Большая водная битва». Это популярная массовая забава, которая проводится летом во многих городах и наш Полоцк не исключение. Главная задача команд участников, вылить на «противников» как можно больше воды. С собой нужно приносить все, из чего можно обливаться: пластиковые бутылки и ведра, водные пистолеты, кружки, чайники и прочее. Бой начинается по сигналу ведущих. Не стоит забывать, что это только игра, и относиться друг к другу бережно и аккуратно, особенно не следует забывать о том, что в игре могут принимать участие и дети. Также обратите внимание на то, что не стоит снимать обувь – можно пораниться.

      Организаторы не несут ответственности за оставленные без присмотра вещи, а также за безопасность несовершеннолетних детей. Поэтому участники моложе 14 лет должны получить разрешение от родителей.

      Приезжайте 24 июня в Азино на праздник и сами оцените возможности отдыха на природе у воды.
      Вход СВОБОДНЫЙ.

      Праздник летнего отдыха у воды

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