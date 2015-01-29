«Заозерская березуха - 2017» - второй сезон!

Живительная сила деревни!

Увлекательное он-лайн путешествие в деревенскую жизнь!

Здесь каждый найдёт для себя что-то интересное, новое, нужное!





«Заозерская березуха» - праздник народного мастерства, деревенской обрядности, традиционных знаний и добрососедства пройдет в агрогородке Заозерье 11 июня.

Заозерье - столица вкуснейшего натурального березового сока, богатейших лесных даров, чистейших озёр, здоровой ходьбы, здорового питания и любимых хобби (рыбалка, сбор лесных даров, садово-огородное хобби).

ПРИГЛАШАЕМ В ГОСТИ

друзей и поклонников отдыха в деревне, чтобы отведать деревенских угощений, вспомнить истоки деревенских традиций, удивиться разнообразию жанров народного творчества полоцкой земли.

Пройдя через «Берёзовые ворота» вы очистите мысли и сердце от всего наносного и недоброго, ведь берёза – это магическое дерево.

Выпив стаканчик домашнего натурального целебного берёзового сока, вы наполните свой организм живительной силой берёзы, ведь берёза – это дерево здоровья.

А познакомиться с живописными улочками агрогородка Вам поможет поездка на праздничной конной упряжке с самым добрым и гостеприимным кучером нашего агрогородка. Его имя Вы узнаете при встрече!





Также в программе вас ждут:

Театрализованное открытие праздника «ЛЕГЕНДЫ ЗАОЗЕРЬЯ» «КАРНАВАЛ ДЕРЕВЕНСКИХ УЛОЧЕК» - костюмированное шествие жителей агрогородка (визитные карточки улиц агрогородка) «ДЕНЬ СОСЕДА» - конкурс народного творчества и юмора «ДЕНЬ СВАДЕБНЫХ ТРАДИЦИЙ»:

он-лайн репетиция церемонии бракосочетания для всех желающих от работников Полоцкого ЗАГСа и культработников, ведь свадебный ритуал «Совет да любовь»! — это отражение народной мудрости!



участие в розыгрыше букета невесты!



постановочный обряд «Сватанье на Полотчине» в исполнении народного фольклорного коллектива «Галасы спадчыны» Богатырского СДК.

Конкурсно-игровая программа «ДЕРЕВЕНСКИЙ ФИТНЕС - ДРОМ»:

фитнес-конкурс на самого быстрого дровника,

«Деревенский скалодром» (ходьба на разнообразных берёзовых ходулях),

деревенский чемпионат «Битва на подушках»,

этнозарядка в народном стиле (с лопатой, тяпкой, граблями и т.д.)

традиционная берёзовый батл – битва берёзовыми вениками

командный летний КЁРЛИНГ с банными тазиками

ЭТНО-КВЕСТ – каждый желающий сможет проявить себя в знаниях белорусской культуры, народных обрядов, исконно народных игр и забав.

Подкрепиться и утолить жажду вам помогут на площадках:

«McDonald's – по –ЗАОЗЕРСКИ –это весело и вкусно!» - выставка деревенской выпечки

«Деревенский фуд-корт» - вкусная и полезная деревенская еда из молочных продуктов и овощей

Безалкогольный бар «Берёзовый фреш». В ассортименте берёзовый сок с лимоном, апельсином, карамелью и т.д.

Праздничное угощение «ЗАОЗЕРСКАЯ ГЛАЗУНЬЯ» (огромная сковорода с яичницей) и «ЗАОЗЕРСКАЯ УШИЦА

Обязательно захватите с собой фотоаппарат и посетите площадки:

«Сельский релакс». Эта зона находится в тени деревьев. Здесь можно спрятаться от жары, отдохнуть на тюках сена, поваляться на стоге сена в соломенной шляпе и собрать 10000 лайков в Инстаграме.

Фото с ЛЕДИ-ФУРШЕТ!

Выставка разнообразных куколок-оберегов, приносящих в жизнь гармонию и любовь и др.

В течении праздника вас ждёт концертная программа «НАРОДНЫЙ ШАНСОН» с участием творческих коллективов и исполнителей Полоцкого района





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