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      • «Заозерская березуха - 2017» - второй сезон!

      Раздел: Афиша ДК Дата публикации: Сегодня, 09:38
      (голосов: 1)

       Живительная сила деревни!

      Увлекательное он-лайн путешествие в деревенскую жизнь!

      Здесь каждый найдёт для себя что-то интересное, новое, нужное!


      «Заозерская березуха» - праздник народного мастерства, деревенской обрядности, традиционных знаний и добрососедства пройдет в агрогородке Заозерье 11 июня.

      Заозерье - столица вкуснейшего натурального березового сока, богатейших лесных даров, чистейших озёр, здоровой ходьбы, здорового питания и любимых хобби (рыбалка, сбор лесных даров, садово-огородное хобби).

      ПРИГЛАШАЕМ В ГОСТИ

      друзей и поклонников отдыха в деревне, чтобы отведать деревенских угощений, вспомнить истоки деревенских традиций, удивиться разнообразию жанров народного творчества полоцкой земли.

      Пройдя через «Берёзовые ворота» вы очистите мысли и сердце от всего наносного и недоброго, ведь берёза – это магическое дерево.

      Выпив стаканчик домашнего натурального целебного берёзового сока, вы наполните свой организм живительной силой берёзы, ведь берёза – это дерево здоровья.

      А познакомиться с живописными улочками агрогородка Вам поможет поездка на праздничной конной упряжке с самым добрым и гостеприимным кучером нашего агрогородка. Его имя Вы узнаете при встрече!


      Также в программе вас ждут:

      1. Театрализованное открытие праздника «ЛЕГЕНДЫ ЗАОЗЕРЬЯ»

      2. «КАРНАВАЛ ДЕРЕВЕНСКИХ УЛОЧЕК» - костюмированное шествие жителей агрогородка (визитные карточки улиц агрогородка)

      3. «ДЕНЬ СОСЕДА» - конкурс народного творчества и юмора

      4. «ДЕНЬ СВАДЕБНЫХ ТРАДИЦИЙ»:

        • он-лайн репетиция церемонии бракосочетания для всех желающих от работников Полоцкого ЗАГСа и культработников, ведь свадебный ритуал «Совет да любовь»! — это отражение народной мудрости!

        • участие в розыгрыше букета невесты!

        • постановочный обряд «Сватанье на Полотчине» в исполнении народного фольклорного коллектива «Галасы спадчыны» Богатырского СДК.

      1. Конкурсно-игровая программа «ДЕРЕВЕНСКИЙ ФИТНЕС - ДРОМ»:

      • фитнес-конкурс на самого быстрого дровника,

      • «Деревенский скалодром» (ходьба на разнообразных берёзовых ходулях),

      • деревенский чемпионат «Битва на подушках»,

      • этнозарядка в народном стиле (с лопатой, тяпкой, граблями и т.д.)

      • традиционная берёзовый батл – битва берёзовыми вениками

      • командный летний КЁРЛИНГ с банными тазиками

      1. ЭТНО-КВЕСТ – каждый желающий сможет проявить себя в знаниях белорусской культуры, народных обрядов, исконно народных игр и забав.

      1. Подкрепиться и утолить жажду вам помогут на площадках:

      • «McDonald's – по –ЗАОЗЕРСКИ –это весело и вкусно!» - выставка деревенской выпечки

      • «Деревенский фуд-корт» - вкусная и полезная деревенская еда из молочных продуктов и овощей

      • Безалкогольный бар «Берёзовый фреш». В ассортименте берёзовый сок с лимоном, апельсином, карамелью и т.д.

      • Праздничное угощение «ЗАОЗЕРСКАЯ ГЛАЗУНЬЯ» (огромная сковорода с яичницей) и «ЗАОЗЕРСКАЯ УШИЦА

      1. Обязательно захватите с собой фотоаппарат и посетите площадки:

      • «Сельский релакс». Эта зона находится в тени деревьев. Здесь можно спрятаться от жары, отдохнуть на тюках сена, поваляться на стоге сена в соломенной шляпе и собрать 10000 лайков в Инстаграме.

      • Фото с ЛЕДИ-ФУРШЕТ!

      • Выставка разнообразных куколок-оберегов, приносящих в жизнь гармонию и любовь и др.

      1. В течении праздника вас ждёт концертная программа «НАРОДНЫЙ ШАНСОН» с участием творческих коллективов и исполнителей Полоцкого района

      «Заозерская березуха - 2017» - второй сезон!
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