«Заозерская березуха - 2017» - второй сезон!

Живительная сила деревни!
Увлекательное он-лайн путешествие в деревенскую жизнь!
Здесь каждый найдёт для себя что-то интересное, новое, нужное!
«Заозерская березуха» - праздник народного мастерства, деревенской обрядности, традиционных знаний и добрососедства пройдет в агрогородке Заозерье 11 июня.
Заозерье - столица вкуснейшего натурального березового сока, богатейших лесных даров, чистейших озёр, здоровой ходьбы, здорового питания и любимых хобби (рыбалка, сбор лесных даров, садово-огородное хобби).
ПРИГЛАШАЕМ В ГОСТИ
друзей и поклонников отдыха в деревне, чтобы отведать деревенских угощений, вспомнить истоки деревенских традиций, удивиться разнообразию жанров народного творчества полоцкой земли.
Пройдя через «Берёзовые ворота» вы очистите мысли и сердце от всего наносного и недоброго, ведь берёза – это магическое дерево.
Выпив стаканчик домашнего натурального целебного берёзового сока, вы наполните свой организм живительной силой берёзы, ведь берёза – это дерево здоровья.
А познакомиться с живописными улочками агрогородка Вам поможет поездка на праздничной конной упряжке с самым добрым и гостеприимным кучером нашего агрогородка. Его имя Вы узнаете при встрече!
Также в программе вас ждут:
Театрализованное открытие праздника «ЛЕГЕНДЫ ЗАОЗЕРЬЯ»
«КАРНАВАЛ ДЕРЕВЕНСКИХ УЛОЧЕК» - костюмированное шествие жителей агрогородка (визитные карточки улиц агрогородка)
«ДЕНЬ СОСЕДА» - конкурс народного творчества и юмора
«ДЕНЬ СВАДЕБНЫХ ТРАДИЦИЙ»:
он-лайн репетиция церемонии бракосочетания для всех желающих от работников Полоцкого ЗАГСа и культработников, ведь свадебный ритуал «Совет да любовь»! — это отражение народной мудрости!
участие в розыгрыше букета невесты!
постановочный обряд «Сватанье на Полотчине» в исполнении народного фольклорного коллектива «Галасы спадчыны» Богатырского СДК.
Конкурсно-игровая программа «ДЕРЕВЕНСКИЙ ФИТНЕС - ДРОМ»:
фитнес-конкурс на самого быстрого дровника,
«Деревенский скалодром» (ходьба на разнообразных берёзовых ходулях),
деревенский чемпионат «Битва на подушках»,
этнозарядка в народном стиле (с лопатой, тяпкой, граблями и т.д.)
традиционная берёзовый батл – битва берёзовыми вениками
командный летний КЁРЛИНГ с банными тазиками
ЭТНО-КВЕСТ – каждый желающий сможет проявить себя в знаниях белорусской культуры, народных обрядов, исконно народных игр и забав.
Подкрепиться и утолить жажду вам помогут на площадках:
«McDonald's – по –ЗАОЗЕРСКИ –это весело и вкусно!» - выставка деревенской выпечки
«Деревенский фуд-корт» - вкусная и полезная деревенская еда из молочных продуктов и овощей
Безалкогольный бар «Берёзовый фреш». В ассортименте берёзовый сок с лимоном, апельсином, карамелью и т.д.
Праздничное угощение «ЗАОЗЕРСКАЯ ГЛАЗУНЬЯ» (огромная сковорода с яичницей) и «ЗАОЗЕРСКАЯ УШИЦА
«Сельский релакс». Эта зона находится в тени деревьев. Здесь можно спрятаться от жары, отдохнуть на тюках сена, поваляться на стоге сена в соломенной шляпе и собрать 10000 лайков в Инстаграме.
Фото с ЛЕДИ-ФУРШЕТ!
Выставка разнообразных куколок-оберегов, приносящих в жизнь гармонию и любовь и др.
В течении праздника вас ждёт концертная программа «НАРОДНЫЙ ШАНСОН» с участием творческих коллективов и исполнителей Полоцкого района
25 июня на озере Белое состоится праздник выходного дня «Звени, волна озёрная!». С 14.00 на зелёной зоне у Азинского СДК Вас будет ожидать масса приятных впечатлений и ярких эмоций, а также солнце и чистый воздух. Мы приготовили...
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