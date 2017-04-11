Ночь музеев в концертном зале Софийского собора

18 мая в Беларуси отмечается Международный день музеев. Приуроченная к нему акция «Ночь музеев», которая впервые прошла в Берлине в 1997 году, сегодня популярна во всем мире. Полоцкие музеи по этому случаю также готовят уникальные культурные и развлекательные программы. 18 мая в Беларуси отмечается Международный день музеев. Приуроченная к нему акция «Ночь музеев», которая впервые прошла в Берлине в 1997 году, сегодня популярна во всем мире. Полоцкие музеи по этому случаю также готовят уникальные культурные и развлекательные программы.

ПРОГРАММА "НОЧИ МУЗЕЕВ-2017" В ПОЛОЦКЕ.





По сложившейся традиции, музейная ночь в Полоцке завершится под сводами Софийского собора под звуки «короля инструментов» - органа. Многие любители органной музыки с нетерпением ожидают это событие, чтобы услышать полоцкий орган в непривычном амплуа.





20 мая в 22.00 органистка Ксения Погорелая снова будет удивлять слушателей. Праздничная программа в рамках международной акции «Ночь музеев» будет называться «ОРГАННЫЕ ШЕДЕВРЫ. ОТ КЛАССИКИ ДО ДЖАЗА», в которой оживут знаменитые сочинения И.С. Баха, Ф. Листа, Э. Сарка, А. Вильшера, Л. Лефебюр-Вели, Дж. Гершвина и др.





Информация по тел.: 42-17-51, 42-51-34, +375(29)186-05-40

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