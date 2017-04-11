Ночь музеев в концертном зале Софийского собора

18 мая в Беларуси отмечается Международный день музеев. Приуроченная к нему акция «Ночь музеев», которая впервые прошла в Берлине в 1997 году, сегодня популярна во всем мире. Полоцкие музеи по этому случаю также готовят уникальные культурные и развлекательные программы.
Сегодня панорама культурной жизни Полоцка невозможна без голоса «короля музыкальных инструментов» – органа, который появился в концертном зале Софийского собора ровно тридцать лет назад. Он был изготовлен по индивидуальному...
Известная полоцкая органистка Ксения Погорелая, выступит с концертом в Калининградской филармонии. Как известно, Ксения Погорелая является яркой представительницей органной и фортепианной школы Республики Беларусь. Концертные...
С 28 марта по 27 апреля в концертном зале Софийского собора пройдёт юбилейный ХХХ Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки. 30 лет - это целая эпоха, и уже не одно поколение музыкантов и слушателей выросло...
Их можно смотреть бесконечно, погружаясь в волшебный мир, уносящий далеко к истокам, к самому детству, щедро одаривающий теплотой воспоминаний, блеском актерской игры и прекрасной музыкой. Мелодии из фильмов — это...
23 октября в Полоцке стартует одно из самых ярких событий в музыкальной жизни Беларуси — XXI Международный фестиваль органной музыки «Званы Сафіі». Король инструментов будет звучать в одном из лучших концертных залов Европы, а...
С 28 марта по 27 апреля в концертном зале Софийского собора пройдет юбилейный ХХХ Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки. В этом году фестиваль посвящен 1155-летию Полоцка. В рамках фестиваля вновь...
Подходит к завершению XIX Международный фестиваль органной музыки «ЗВАНЫ САФІІ» в концертном зале Софийского собора. С большим успехом прошли концерты органистов из Германии, Польши, Румынии, Швейцарии. Заключительные...
Концертный зал Софийского собора: 18 мая (воскресенье) 15.00. Концерт органноймузыки. Ксения Погорелая. Цена билета — 60 000 руб. 18 мая (воскресенье) 18.00. «Детский альбом». П.И.Чайковский. Концерт учеников Полоцкой...
7 сентября приглашаем любителей музыки на концерт органной и скрипичной музыки в исполнении блестящих музыкантов Ксении Погорелой и Виктории Бабенко. Солистка концертного зала Софийского собора Ксения ПОГОРЕЛАЯ является ярким...
XVII Международный фестиваль органной музыки «Званы Сафіі» открывается 28 октября в концертном зале Софийского собора. Фестивальпроводится ежегодно с 1996 года и является одним из ярких музыкальных проектов Беларуси....
С 12 октября по 23 ноября в Полоцке будет проходить XIX Международный фестиваль органной музыки «ЗВАНЫ САФІІ». Выдающиеся исполнители из Германии, Польши, Швейцарии, Румынии, Хорватии, России и Беларуси снова соберутся под...
Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки в Полоцке — музыкальный фестиваль с многолетней традицией. И тем не менее он пользуется неизменной популярностью и сегодня готов вновь дарить удовольствие...
Ежегодно мировое музыкальное сообщество отмечает день рождения немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Он возглавляет десятку самых великих композиторов всех времён и народов. Его наследие включает в себя более 1000...
В эти дни, Полоцк проводит мероприятия юбилейного Международного органного фестиваля "Званы Сафii". В двадцатый раз на фестивальные мероприятия собрались зарубежные и белорусские исполнители музыки и их поклонники. Для того чтобы...
Концертный зал Софийского собора: 6 июля (воскресенье) 15.00. Концерт органной музыки. Ксения Погорелая — орган. Цена билета — 60 000 руб....
Разнообразную программу готовит к Рождеству Полоцкая епархия при поддержке властей региона. С 6 по 9 января в приходах епархии пройдут торжественные богослужения, а 7 января в концертном зале Софийского собора состоится...
Впервые в концертном зале Софийского собора при содействии Посольства Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь состоится концерт знаменитой немецкой органистки Анне ХОРШ. Анне Хорш окончила Мюнхенскую Высшую...
В ночь на 06 апреля 2016г. сотрудниками Полоцкого МЧС было спасено четверо людей, находившихся в горящей квартире одного из многоквартирных домов в Полоцке. Еще восьмерых жителей соседних квартир, спасателям пришлось эвакуировать...