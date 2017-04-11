polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Ночь музеев в концертном зале Софийского собора

      • Ночь музеев в концертном зале Софийского собора

      Раздел: Афиша ДК Дата публикации: Сегодня, 11:42
      (голосов: 1)

      ночь музеев

      18 мая в Беларуси отмечается Международный день музеев. Приуроченная к нему акция «Ночь музеев», которая впервые прошла в Берлине в 1997 году, сегодня популярна во всем мире. Полоцкие музеи по этому случаю также готовят уникальные культурные и развлекательные программы.
       
      ПРОГРАММА "НОЧИ МУЗЕЕВ-2017" В ПОЛОЦКЕ.

      По сложившейся традиции, музейная ночь в Полоцке завершится под сводами Софийского собора под звуки «короля инструментов» - органа. Многие любители органной музыки с нетерпением ожидают это событие, чтобы услышать полоцкий орган в непривычном амплуа.

      20 мая в 22.00 органистка Ксения Погорелая снова будет удивлять слушателей. Праздничная программа в рамках международной акции «Ночь музеев» будет называться «ОРГАННЫЕ ШЕДЕВРЫ. ОТ КЛАССИКИ ДО ДЖАЗА», в которой оживут знаменитые сочинения И.С. Баха, Ф. Листа, Э. Сарка, А. Вильшера, Л. Лефебюр-Вели, Дж. Гершвина и др.

      Информация по тел.: 42-17-51, 42-51-34, +375(29)186-05-40
      Loading...
      XXIX Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки пройдё ...
      Афиша ДК

      XXIX Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки пройдё ...

      ...

      З0 лет исполняется органу концертного зала Софийского собора в Полоцке
      Афиша ДК

      З0 лет исполняется органу концертного зала Софийского собора в Полоцке

      Сегодня панорама культурной жизни Полоцка невозможна без голоса «короля музыкальных инструментов» – органа, который появился в концертном зале Софийского собора ровно тридцать лет назад. Он был изготовлен по индивидуальному...

      Полоцкая органистка выступит в филармонии Калининграда
      Новости региона

      Полоцкая органистка выступит в филармонии Калининграда

      Известная полоцкая органистка Ксения Погорелая, выступит с концертом в Калининградской филармонии. Как известно, Ксения Погорелая является яркой представительницей органной и фортепианной школы Республики Беларусь. Концертные...

      С 28 марта по 27 апреля в концертном зале Софийского собора пройдёт юбилейн ...
      Афиша ДК

      С 28 марта по 27 апреля в концертном зале Софийского собора пройдёт юбилейн ...

      С 28 марта по 27 апреля в концертном зале Софийского собора пройдёт юбилейный ХХХ Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки. 30 лет - это целая эпоха, и уже не одно поколение музыкантов и слушателей выросло...

      Добрые и любимые фильмы…
      Афиша ДК

      Добрые и любимые фильмы…

      Их можно смотреть бесконечно, погружаясь в волшебный мир, уносящий далеко к истокам, к самому детству, щедро одаривающий теплотой воспоминаний, блеском актерской игры и прекрасной музыкой. Мелодии из фильмов — это...

      23 октября в Полоцке стартует одно из самых ярких событий в музыкальной жиз ...
      Афиша ДК

      23 октября в Полоцке стартует одно из самых ярких событий в музыкальной жиз ...

      23 октября в Полоцке стартует одно из самых ярких событий в музыкальной жизни Беларуси — XXI Международный фестиваль органной музыки «Званы Сафіі». Король инструментов будет звучать в одном из лучших концертных залов Европы, а...

      ХХХ Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки пройдет ...
      Общество

      ХХХ Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки пройдет ...

      С 28 марта по 27 апреля в концертном зале Софийского собора пройдет юбилейный ХХХ Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки. В этом году фестиваль посвящен 1155-летию Полоцка. В рамках фестиваля вновь...

      Заключительные аккорды фестиваля
      Афиша ДК

      Заключительные аккорды фестиваля

      Подходит к завершению XIX Международный фестиваль органной музыки «ЗВАНЫ САФІІ» в концертном зале Софийского собора. С большим успехом прошли концерты органистов из Германии, Польши, Румынии, Швейцарии. Заключительные...

      Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник мероприятия с 16 ...
      Афиша ДК

      Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник мероприятия с 16 ...

      Концертный зал Софийского собора:   18 мая (воскресенье) 15.00. Концерт органноймузыки. Ксения Погорелая. Цена билета — 60 000 руб. 18 мая (воскресенье) 18.00. «Детский альбом». П.И.Чайковский. Концерт учеников Полоцкой...

      7 сентября приглашаем любителей музыки на концерт органной и скрипичной муз ...
      Афиша ДК

      7 сентября приглашаем любителей музыки на концерт органной и скрипичной муз ...

      7 сентября приглашаем любителей музыки на концерт органной и скрипичной музыки в исполнении блестящих музыкантов Ксении Погорелой и Виктории Бабенко. Солистка концертного зала Софийского собора Ксения ПОГОРЕЛАЯ является ярким...

      Фестиваль органной музыки
      Новости региона

      Фестиваль органной музыки

      XVII Международный фестиваль органной музыки «Званы Сафіі» открывается 28 октября в концертном зале Софийского собора. Фестивальпроводится ежегодно с 1996 года и является одним из ярких музыкальных проектов Беларуси....

      XIX Международный фестиваль органной музыки
      Афиша ДК

      XIX Международный фестиваль органной музыки "Званы Сафіі" стартует 12 окт ...

      С 12 октября по 23 ноября в Полоцке будет проходить XIX Международный фестиваль органной музыки «ЗВАНЫ САФІІ». Выдающиеся исполнители из Германии, Польши, Швейцарии, Румынии, Хорватии, России и Беларуси снова соберутся под...

      Фестиваль старинной и современной камерной музыки в Полоцке
      Афиша ДК

      Фестиваль старинной и современной камерной музыки в Полоцке

      Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки в Полоцке — музыкальный фестиваль с многолетней традицией. И тем не менее он пользуется неизменной популярностью и сегодня готов вновь дарить удовольствие...

      XXVIII Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки в По ...
      Афиша ДК

      XXVIII Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки в По ...

      Ежегодно мировое музыкальное сообщество отмечает день рождения немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Он возглавляет десятку самых великих композиторов всех времён и народов. Его наследие включает в себя более 1000...

      Как проходит фестиваль
      Новости региона

      Как проходит фестиваль "Званы Сафii" в Полоцке

      В эти дни, Полоцк проводит мероприятия юбилейного Международного органного фестиваля "Званы Сафii". В двадцатый раз на фестивальные мероприятия собрались зарубежные и белорусские исполнители музыки и их поклонники. Для того чтобы...

      Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник мероприятия с 4 ...
      Афиша кинотеатров

      Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник мероприятия с 4 ...

      Концертный зал Софийского собора: 6 июля (воскресенье) 15.00. Концерт органной музыки. Ксения Погорелая — орган. Цена билета — 60 000 руб....

      Программа к Рождеству Полоцкой епархии
      Новости региона

      Программа к Рождеству Полоцкой епархии

      Разнообразную программу готовит к Рождеству Полоцкая епархия при поддержке властей региона. С 6 по 9 января в приходах епархии пройдут торжественные богослужения, а 7 января в концертном зале Софийского собора состоится...

      Концерт немецкой органистки Анне Хорш в Софийском соборе
      Афиша ДК

      Концерт немецкой органистки Анне Хорш в Софийском соборе

      Впервые в концертном зале Софийского собора при содействии Посольства Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь состоится концерт знаменитой немецкой органистки Анне ХОРШ. Анне Хорш окончила Мюнхенскую Высшую...

      В ночь на 06 апреля в Полоцке горела квартира
      Происшествия

      В ночь на 06 апреля в Полоцке горела квартира

      В ночь на 06 апреля 2016г. сотрудниками Полоцкого МЧС было спасено четверо людей, находившихся в горящей квартире одного из многоквартирных домов в Полоцке. Еще восьмерых жителей соседних квартир, спасателям пришлось эвакуировать...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    Ночь музеев в концертном зале Софийского собора

    Ночь музеев в концертном зале


    11 апреля

    11 апреля "Душа на кончике смычка"


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь