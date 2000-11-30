Приглашаем на мероприятия ХХХ Международного фестиваля старинной и современной камерной музыки

ПРОГРАММА II открытого областного детского фортепианного конкурса «И.С. БАХ И XXI ВЕК» 28-30 марта 2017 г.
С 28 марта по 27 апреля в концертном зале Софийского собора пройдёт юбилейный ХХХ Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки. 30 лет - это целая эпоха, и уже не одно поколение музыкантов и слушателей выросло...
В 1988 году город Полоцк всколыхнуло событие, которое до сегодняшнего дня остаётся одним из самых значимых в музыкальной истории не только Полоцка, но и современной Беларуси - I Всесоюзный фестиваль старинной и современной...
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Полоцкого райисполкома информирует о проведении районных отборочных туров Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2017» и Международного...
Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки в Полоцке — музыкальный фестиваль с многолетней традицией. И тем не менее он пользуется неизменной популярностью и сегодня готов вновь дарить удовольствие...
Концертный зал Софийского собора: XXIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СТАРИННОЙ И СОВРЕМЕННОЙ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ 7 апреля (четверг) 18.00. Открытие фестиваля. Барочный ансамбль «CAPELIA CRACOVIENSIS», дирижёр — Ян Томаш Адамус...
Новый год – один из самых долгожданных праздников с пушистым белым снегом за окном, запахом елочной хвои, сверканием разноцветных игрушек и мишуры... В канун новогодних торжеств Полоцкая детская школа искусств подарит...
В Софийском соборе жители Полоцка смогли прослушать исполнение концертной программы всего неделю назад отзвучавшей в Парижском Нотр-Дам-де-Пари. Концерт с исполнением новой программы, всего лишь неделю назад отзвучавшей в...
29 - 31 мая Гребная база Международная встреча по гребле академической городов-побратимов «Под парусом дружбы». 30 мая ДК КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Мероприятия в рамках Дня химика. Стадион «Спартак»...
Диско-зал центра спортивного досуга Полоцкого государственного университета, собрал в своих стенах молодых ребят и девушек, пожелавших проверить свой уровень эрудированности и сообразительности, став участниками конкурса...
Юные новополоцкие вокалистки стали лауреатами международного фестивального конкурса эстрадного пения среди молодых вокалистов, «Две сестры - Беларусь и Россия». Валерия Езерская и Ксения Ващенко, воспитанницы Новополоцкой...
Ежегодно мировое музыкальное сообщество отмечает день рождения немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Он возглавляет десятку самых великих композиторов всех времён и народов. Его наследие включает в себя более 1000...
Подведены итоги ежегодно проводимого в Витебской области конкурса «Спасатели глазами детей». Ежегодный областной смотр-конкурс детского творчества «Спасатели глазами детей», в 2015 принес победу для четырех юных жителей Полоцкого...
Софийский собор: Выстава «Помнікі архітэктуры Старажытнага Полацка» (з археалагічнага збору НПГКМЗ). Тел.: 42-53-40 Концертный зал Софийского собора: 22 марта (воскресенье) 15.00. Открытие XXVIII Международного фестиваля...
Концерты 28-го Международного Фестиваля старинной и камерной музыки, состоятся в Полоцке с 22 марта по 28 апреля 2015г. Абонементы на посещение концертов необходимо приобрести до 22 марта 2015 года. Билеты на концертные...
Сегодня панорама культурной жизни Полоцка невозможна без голоса «короля музыкальных инструментов» – органа, который появился в концертном зале Софийского собора ровно тридцать лет назад. Он был изготовлен по индивидуальному...
7 сентября приглашаем любителей музыки на концерт органной и скрипичной музыки в исполнении блестящих музыкантов Ксении Погорелой и Виктории Бабенко. Солистка концертного зала Софийского собора Ксения ПОГОРЕЛАЯ является ярким...
Концертный зал Софийского собора: 6 июля (воскресенье) 15.00. Концерт органной музыки. Ксения Погорелая — орган. Цена билета — 60 000 руб....
Она пояснила, что название программы во многом символично. Представленная здесь музыка связана с эпохой барокко, звучала на дворцовых церемониях и была адресована знати. Но это лишь историческая подоплека концерта. Не менее...