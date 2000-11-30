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      • Приглашаем на мероприятия ХХХ Международного фестиваля старинной и современной камерной музыки

      Раздел: Афиша ДК Дата публикации: Вчера, 19:43
      (голосов: 1)

      И.С. БАХ И XXI ВЕК

      ПРОГРАММА       II открытого областного детского фортепианного конкурса «И.С. БАХ И XXI ВЕК» 28-30 марта 2017 г.

      28 марта вторник
      Концертный зал Полоцкого государственного университета ул. Стрелецкая, 4а
      8.30-17.30
      Регистрация участников. Репетиции по графику

      Концертный зал Софийского собора ул. Замковая, 1
      18.00-18.15
      Торжественное открытие II открытого областного детского фортепианного конкурса «И.С. БАХ И XXI ВЕК»
      18.15-19.30
      Концерт в рамках XXХ Международного фестиваля старинной и современной камерной музыки. Профессор Веймарской академии музыки им. Ф. Листа Герлинде ОТТО − фортепиано (Германия).
      В программе: В.А. Моцарт, Ф. Шуберт

      29 марта среда
      Концертный зал Полоцкого государственного университета ул. Стрелецкая, 4а
      9.30-11.00
      Конкурсные прослушивания в I возрастной группе
      11.30-13.15
      Конкурсные прослушивания во II возрастной группе
      13.15-14.00
      Мини-экскурсия по территории комплекса Полоцкого коллегиума. Посещение экспозиции «Реконструкция проекта Габриэля Грубера «Механическая голова», общение со «старцем». 
      15.00-15.50
      Конкурсные прослушивания в IV возрастной группе
      16.15-18.45
      Конкурсные прослушивания в III возрастной группе

      30 марта четверг
      Концертный зал Софийского собора ул. Замковая, 1
      8.00-10.00
      Репетиции участников концерта в Софийском соборе.
      9.00-9.45
      Мини-экскурсия по территории комплекса Полоцкого коллегиума. Посещение экспозиции «Реконструкция проекта Габриэля Грубера «Механическая голова», общение со «старцем».
      10.00-11.30
      Закрытие II открытого областного детского фортепианного конкурса «И.С. БАХ И XXI ВЕК». Награждение лауреатов и концерт участников конкурса (вход свободный).
      11.30-12.15
      Экскурсии по музеям Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника 

      И.С. БАХ И XXI ВЕК

      И.С. БАХ И XXI ВЕК

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