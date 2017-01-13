14 января 2017г. Богатырский СДК приглашает на центральную площадку д. Богатырская на Арт-уик-энд по-богатырски «Колядный разгуляй»
8 октября в агрогородке Зелёнка состоялся показательный проект – народный праздник «Кузьминки». Организаторы праздника (Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи, ГУК «Полоцкий районный Центр культуры» и...
Второй год подряд Фариново с размахом отмечает свой день рождения. 13 августа на празднике открытых дверей деревня собрала друзей со всего Полоцкого района. Празднества растянулись с полудня до поздней ночи и были...
В субботу 23 июля в агрогородке Близница было особенно оживлённо. Лучших представителей сельхозпредприятий Полоцкого района, гостей и местных жителей собирал молочный фестиваль – бренд-шоу «Близница-Milk-Land». ...
В день празднования, на Западной Двине в Экимани, отпраздновали праздник Купалья 2016. Пели, танцевали, прыгали через костры. Гулянья собрали сотни полочан желающих познакомится со всеми обрядами празднования. Народные традиции...
Любителей мистики и развлечений 6 июля 2016 г. Полоцкий район приглашает в г.п. Ветрино на самый загадочный праздник года - «Купальская мистерия в современном стиле»! Ждём всех с 20.00 на площадке у Дома культуры. Хотите...
25 июня на озере Белое состоится праздник выходного дня «Звени, волна озёрная!». С 14.00 на зелёной зоне у Азинского СДК Вас будет ожидать масса приятных впечатлений и ярких эмоций, а также солнце и чистый воздух. Мы приготовили...
После многочисленных аншлаговых концертов, по просьбам зрителей 29 марта цыганское шоу «Аллюр» представит новую программу «13 сезон» в Полоцке! Коллектив цыганского шоу «Аллюр» отмечая своё 10-летие - приглашает Вас...
16 февраля в 18.00 Дворец культуры «Полоцк-Стекловолокно» приглашает на юмористическую шоу-программу эстрадной актрисы, пародистки, Заслуженной артистки России – ЕЛЕНЫ Воробей. Елена Воробей представляет свои самые...
До наступления самого сказочного праздника осталось меньше одного месяца и уже сейчас на улицах Полоцка можно повстречать сказочных зимних героев. Одним из них стал Дед Мороз приглашающий полочан и гостей Полоцка к себе в...
Сегодня, 19 сентября для жителей города и его гостей проводятся масштабные ярмарки сельскохозяйственной продукции. По сообщению Полоцкого районного исполкома, проведение сельхозярмарок происходит в рамках «Дожинок 2015»,...
Полоцкий район (деревня Фариново) 08 августа приглашает всех желающих стать участниками молодежного вело-карнавала под названием «ЛЕТО В РАЗГАРЕ КРУТИ ПЕДАЛИ»,- сообщает райисполком города Полоцка. Участие в вело-заезде могут...
02 августа Полоцк отмечал праздник работников железной дороги - "День Железнодорожника". Праздник профессионалов железнодорожного дела традиционно отмечают в августе, в первое воскресенье последнего летнего месяца. В Полоцке...
29 - 31 мая Гребная база Международная встреча по гребле академической городов-побратимов «Под парусом дружбы». 30 мая ДК КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Мероприятия в рамках Дня химика. Стадион «Спартак»...
КУП «Полоцкий городской парк культуры и отдыха», приглашает всех жителей Полоцка и гостей города, посетить парк в пятницу 1 мая 2015 года и стать участниками открытия весенне-летнего сезона. Парк приготовил для гостей праздничную...
В стиле XIX века приглашает посетителей Несвижский замок на рождественские каникулы. Туристов замка будут встречать князь Антоний Вильгельм Радзивилл и его жена Мария Дорота де Талейран де Кастелян Радзивилл -...
Разнообразную программу готовит к Рождеству Полоцкая епархия при поддержке властей региона. С 6 по 9 января в приходах епархии пройдут торжественные богослужения, а 7 января в концертном зале Софийского собора состоится...
В Витебске подведены итоги творческого конкурса на лучшую олимпийскую смену (неделю) в оздоровительном лагере, дошкольном учреждении. Конкурс был посвящен XXX Олимпийским играм в Лондоне. В нем приняли участие учреждения из...