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      • 14 января 2017г. Богатырский СДК приглашает на центральную площадку д. Богатырская на Арт-уик-энд по-богатырски «Колядный разгуляй»

      Раздел: Афиша ДК Дата публикации: 13-01-2017, 08:57
      (голосов: 1)

      14 января 2017г. Богатырский СДК приглашает на центральную площадку д. Богатырская на Арт-уик-энд по-богатырски «Колядный разгуляй»

      14 января 2017г. Богатырский СДК приглашает на центральную площадку д. Богатырская на       Арт-уик-энд по-богатырски «Колядный разгуляй»
      (праздник колядных традиций и современных гуляний)
      В программе:
      11.00- радиогазета «Колядный разгуляй»
      11.30 – праздничное шествие «Колядный карнавал»
      12.00 – театрализованный обряд «Встреча Коляды», работа выставки-
      продажи «Калядны кірмаш»
      12.30 – онлайн-игра "Ах ты, зимушка-зима”
      13.00 – Конкурс на лучшую колядную звезду «Колядный звездопад»
      13.20 – смотрины невест
      13.30 – флеш-эстафета «Снежный батл»
      14.00 – угощение колядной кашей «Пачастункі ад Шчодрыка і Каляды»
      14.20 – концертная программа с участием творческого коллектива
      Богатырского СДК и учреждений культуры Полоцкого района
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