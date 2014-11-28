» Обновленная Военная доктрина Союзного государства может быть вынесена на рассмотрение ВГС

Григорий Рапота. Фото из архива

Обновленная Военная доктрина Союзного государства может быть вынесена на рассмотрение Высшего государственного совета. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сейчас у нас отрабатывается на уровне министерств обороны, корректируется Военная доктрина. Это работа, которая проводится время от времени с учетом меняющейся обстановки. Если мы успеем согласовать доктрину до ВГС, то, соответственно, там будет приниматься решение на этот счет», — сказал Григорий Рапота.

Еще один важный вопрос, который предстоит рассмотреть на ВГС, — согласованная программа взаимодействия в сфере внешней политики.

Большой блок вопросов отводится под союзные программы. «Мы собираемся их количество расширить. И есть для этого задумки, очень много предложений. Это тоже всегда является предметом обсуждения с Александром Григорьевичем», — уточнил Григорий Рапота.

Кроме того, на ВГС планируется рассмотреть перспективные направления развития Союзного государства.

Григорий Рапота уточнил, что встречи с Александром Лукашенко как председателем ВГС носят регулярный характер. «Не всегда они связаны с проведением какого-то мероприятия. Накапливается ряд вопросов, которые требуют обсуждения, сверки часов, выработки позиции, которой мы должны придерживаться как исполнительный орган Союзного государства», — отметил государственный секретарь.

Подобного рода встречи проходят и в Москве с Президентом России. «Здесь очень важно, чтобы была согласованность подходов. Организационные вопросы в большей степени с Александром Лукашенко согласовываются, поскольку он является председателем ВГС», — рассказал Григорий Рапота.

Что касается возможной даты проведения ВГС, госсекретарь предположил, что она будет определена после президентских выборов в России. «Не думаю, что там будет затягиваться процесс принятия решений», — сказал он.

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