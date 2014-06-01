Что нам стоит дом построить!?

Мечтаете встретить новый год в собственном загородном доме? Сейчас самое время заняться подготовкой к строительству будущего «фамильного гнезда». Возведение частного коттеджа за один строительный сезон вполне реально. Более того, высокие темпы строительства – в интересах застройщика. Если к разработке котлована приступить в конце апреля – начале мая, то к середине июня будет завершен нулевой цикл дома (часть здания до отметки пола первого этажа). Двух-трех месяцев вполне достаточно для возведения стен и монтажа междуэтажных перекрытий. В последней декаде августа можно приступить к сооружению стропильной конструкции крыши. Осенью готовую коробку подключат к отопительному контуру и другим инженерным сетям. Зимой в теплом доме можно будет производить отделочные работы. Таким образом, основные этапы строительства будут завершены в теплое время года.

Разумеется, стройкой можно заниматься и в морозы, однако зимнее удорожание влетит застройщику «в копеечку». При этом велика вероятность, что качество работ будет не самым лучшим. Консервация недостроенного здания также сопряжена с весьма чувствительными расходами. Кроме того, она вовсе не гарантирует полной защиты строительных конструкций от повреждений, и даже частичного разрушения. Восстановление, в свою очередь, потребует незапланированного финансирования.

Качественное и хорошо организованное строительство невозможно без профессионально выполненного проекта. Поясним, что речь идет о полном комплекте рабочей документации, который включает архитектурно-строительную часть и разделы, посвященные инженерному обеспечению здания (водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, энергоснабжение и др.). В случае, если вам будет необходима промывка канализации, помощь в этом деле вы сможете найти на сайте https://yass.ru. Следовательно, не стоит начинать такое серьезное дело, как возведение загородного жилья, имея лишь копию странички из рекламного каталога проектов или нарисованные в ученической тетрадке планы будущей постройки.

Заметим, что без проекта невозможно получить официальное разрешение на строительство. Проектная документация должна быть согласована в местном органе архитектуры и СЭС. Владельцы участков, расположенных на территории городов и поселков городского типа, должны к тому же получить одобрение администрации муниципального образования. Таким образом, чтобы стать полноценным собственником дома и избежать всевозможных проблем в будущем, коттедж нужно строить по проекту. Следует оговориться, что сказанное относится к возведению капитальных зданий. Однако даже дачи сезонного проживания лучше строить по детально разработанному проекту.

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