Межевой план части земельного участка

В межевой план может входить раздел, который отвечает за образованные части земельного участка. Его включение может понадобиться, если кадастровые работы выполнялись для образования территориальных частей участка, и если при этом границы не были оговорены. Узнайте всё о проектировании частных домов по ссылке http://mockwa.com/news/company-4060/.

Список документов При составлении межевого плана вам понадобится собрать следующий список документов:

оформленное заявление; документы, устанавливающие право на землю. Они могут быть представлены свидетельством о наследстве, судебным решением и прочим; документ, удостоверяющий личность лиц, которые являются участниками процесса межевания; свидетельство о регистрации надела; кадастровый план.

Следует отметить тот факт, что представленный список не является конечным. Перечень документов может добавляться или убывать, в зависимости от случаев.

Процесс работы Во время проведения межевания существует определенный алгоритм, которому следует каждый работник. Также как и список документации, он может варьироваться в зависимости от ситуаций. Ниже представлен стандартный список работ:

сбор информации о наделе и ее анализирование. Для этого составляется отдельный документ, куда подробно вносится вся полученная информация; уведомление участников процесса, а также граждан, чьи права могут быть затронуты в ходе процесса; согласование с участниками; геодезическая съемка; обработка полученной информации; подготовка и составление межевого плана; оформление межевого плана и сдача его в специализированные органы.

Но этим не заканчивается процесс. Далее идет оформление плана в соответствующих органах. В результате выдается паспорт и выписка с подробной информацией в них. Как правило, представленный процесс не влечет за собой каких-либо трудностей. Однако стоит отметить, что такое происходит только при достижении договоренности между соседями и участником процесса межевания.

При этом продолжительность работ будет в каждой ситуации разной. Зависит она от сложности конкретной ситуации, территориальных особенностей, а также от количества вопросов, которые задает заказчик рабочему для решения. В любом случае составленный в итоге межевой план должен находиться у каждого владельца территории в сохранности. Тогда в будущем при возникновении каких-либо территориальных споров, их можно будет решить легко и без проблем.

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