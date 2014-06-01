  • » » Межевой план части земельного участка

      • Межевой план части земельного участка

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 17:23
      (голосов: 0)

      В межевой план может входить раздел, который отвечает за образованные части земельного участка. Его включение может понадобиться, если кадастровые работы выполнялись для образования территориальных частей участка, и если при этом границы не были оговорены. Узнайте всё о проектировании частных домов по ссылке http://mockwa.com/news/company-4060/.

      Список документов При составлении межевого плана вам понадобится собрать следующий список документов:

      1. оформленное заявление;
      2. документы, устанавливающие право на землю. Они могут быть представлены свидетельством о наследстве, судебным решением и прочим;
      3. документ, удостоверяющий личность лиц, которые являются участниками процесса межевания;
      4. свидетельство о регистрации надела;
      5. кадастровый план.

      Следует отметить тот факт, что представленный список не является конечным. Перечень документов может добавляться или убывать, в зависимости от случаев.

      Процесс работы Во время проведения межевания существует определенный алгоритм, которому следует каждый работник. Также как и список документации, он может варьироваться в зависимости от ситуаций. Ниже представлен стандартный список работ:

      1. сбор информации о наделе и ее анализирование. Для этого составляется отдельный документ, куда подробно вносится вся полученная информация;
      2. уведомление участников процесса, а также граждан, чьи права могут быть затронуты в ходе процесса;
      3. согласование с участниками;
      4. геодезическая съемка;
      5. обработка полученной информации;
      6. подготовка и составление межевого плана;
      7. оформление межевого плана и сдача его в специализированные органы.

      Но этим не заканчивается процесс. Далее идет оформление плана в соответствующих органах. В результате выдается паспорт и выписка с подробной информацией в них. Как правило, представленный процесс не влечет за собой каких-либо трудностей. Однако стоит отметить, что такое происходит только при достижении договоренности между соседями и участником процесса межевания.

      При этом продолжительность работ будет в каждой ситуации разной. Зависит она от сложности конкретной ситуации, территориальных особенностей, а также от количества вопросов, которые задает заказчик рабочему для решения. В любом случае составленный в итоге межевой план должен находиться у каждого владельца территории в сохранности. Тогда в будущем при возникновении каких-либо территориальных споров, их можно будет решить легко и без проблем.

      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь