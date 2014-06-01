Как сделать садовую скамейку своими руками

В современном обществе принято считать, что садовая скамейка является обыкновенной мебелью, которая создана специально для комфортного отдыха. Однако стоит отойти от этой темы и превратить этот мебельный предмет для сада в уникальное произведение искусства, который сможет стать достойным украшением любого сада. Выбирайте также дровокол гидравлический купить в москве на сайте ptbo.ru.

Сделайте сами скамейку для сада! Выберите удобное место для ее расположения и украсьте свой сад таким простым способом. Садовые скамейки. В начале стоит сказать, что садовую скамейку можно создать из абсолютно любого материала. Для этого можно использовать обычное дерево, пластик и даже камень. Также оригинально будут смотреться и скамейки бетонные. Но если вы в домашних условиях делаете скамейку для своего сада, стоит учитывать важные параметры.

Итак, в первую очередь такой предмет мебели должен быть удобным. Во-вторых, он должен быть безопасным, ну а в-третьих садовая скамья должна быть устойчива к различным погодным условиям. Как сделать скамейку для сада. Садовую скамейку довольно просто изготовить. И с этой задачей вполне может справиться абсолютно любой человек. Сейчас стоит привести пример изготовления обычной скамьи для сада из бревен. Но прежде чем начать делать скамью для сада, нужно приготовить место, куда будет поставлена скамейка. Итак, обычно под деревянную скамейку в начале выравнивается участок земли. После на основание из песка нужно уложить тротуарную плитку. А для скамейки, которая будет находиться вблизи газона или посреди газона, надо в таком случае использовать для основания бетон.

Для изготовления самой скамьи для сада потребуется

бревна

строганная доска

обрезки бревна

саморезы и дрель.

Вначале стоит изготовить опоры для сидения. Для этого потребуются обрезки бревен. Здесь необходимо также проявить свои навыки. Как только будут собраны опоры, нужно закрепить к ним доски для сидения. При этом на скамейке должно быть комфортно. И в этом случае не нужно жалеть досок. Крепить доски к опоре скамейки следует при помощи саморезов. Также для лавочки сделать спинку. Для этой цели к бревнам стоит прикрепить боковые доски. Во время этого процесса важно отрегулировать степень наклона спинки. Чтобы спинка лучше закрепилась важно, работу делать вдвоем использовать надо еще и саморезы. После того, как скамейка будет готова нужно ее обработать специальным составом, который позволит этому предметы прослужить гораздо дольше.

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