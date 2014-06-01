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Выездной кейтеринг – фешенебельный и модный метод организации развлекательных мероприятий, таких как свадьба, и не только. Это отличный способ провести корпоратив, конференцию или презентацию, в месте, которое выбрали вы. Все проблемы по организации такого мероприятия берет на себя кейтеринговая компания. Организовать фуршет, банкет, кейтеринг, свадьбу поможет грамотная и профильная компания на сайте http://www.товарищ-полковник.рф.
Ресторан или выездной кейтеринг, в чем отличия? Выездной ресторан удобней тем, что вы сами выбираете место где будет проводиться ваше торжество, и вам ни о чем не надо беспокоится. Меню составляется при вашем непосредственном участии, оно будет настолько разнообразным, насколько вы пожелаете. Так же за вами остается решение, какое оформление будет у вашей вечеринки. При всем этом, качество остается на высоте, как в лучших ресторанах.
Основные плюсы выездного ресторана таковы:
Просто и удобно!
Агентство занимается организацией и проведением корпоративных вечеринок и банкетов. Мы предлагаем три варианта проведения корпоративных мероприятий:
Намечается День Рождения компании или приезжают важные партнеры - не проблема!
Компания имеет очень широкий спектр услуг по организации и проведению торжественных мероприятий: менеджеры (подберут место и тематику для проведения вашего праздника, полностью возьмут на себя подготовку мероприятия и контроль над его проведением):
Это все, что нужно Вам и Вашим сотрудникам для хорошего отдыха.