Выездной кейтеринг – фешенебельный и модный метод организации развлекательных мероприятий, таких как свадьба, и не только. Это отличный способ провести корпоратив, конференцию или презентацию, в месте, которое выбрали вы. Все проблемы по организации такого мероприятия берет на себя кейтеринговая компания. Организовать фуршет, банкет, кейтеринг, свадьбу поможет грамотная и профильная компания на сайте http://www.товарищ-полковник.рф.

Ресторан или выездной кейтеринг, в чем отличия? Выездной ресторан удобней тем, что вы сами выбираете место где будет проводиться ваше торжество, и вам ни о чем не надо беспокоится. Меню составляется при вашем непосредственном участии, оно будет настолько разнообразным, насколько вы пожелаете. Так же за вами остается решение, какое оформление будет у вашей вечеринки. При всем этом, качество остается на высоте, как в лучших ресторанах.

Преимущества выездного кейтеринга

Основные плюсы выездного ресторана таковы:

Индивидуальный подход к клиентам.

Качество обслуживания высокого уровня.

Предоставление личного менеджера для организации мероприятия.

Меню согласованное с вами.

Эксклюзивное дизайнерское оформление.

Разработка оригинального сценария проведения торжества.

Просто и удобно!

Подготовку и проведение мероприятий доверьте нам!

Агентство занимается организацией и проведением корпоративных вечеринок и банкетов. Мы предлагаем три варианта проведения корпоративных мероприятий:

Мы выезжаем к вам в офис

Подбираем Вам подходящее заведение из списка наших партнеров

Выезжаем на место, которое выбрала Ваша компания

Организуем любой календарный праздник в ресторане или у Вас в офисе, или на природе

Намечается День Рождения компании или приезжают важные партнеры - не проблема!

Компания имеет очень широкий спектр услуг по организации и проведению торжественных мероприятий: менеджеры (подберут место и тематику для проведения вашего праздника, полностью возьмут на себя подготовку мероприятия и контроль над его проведением):

ведущие, DJ

фотографы и видео-операторы

творческие коллективы (шоу-программы, танцоры, музыканты и многое другое)

оформление помещений (шарами, полиграфической продукцией, тканью)

организация спецэффектов

«Пьяный транспорт»

услуги типографии

алкогольная продукция на заказ

кейтеринг (выездное ресторанное обслуживание)

Это все, что нужно Вам и Вашим сотрудникам для хорошего отдыха.

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