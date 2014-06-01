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      • Выездной кейтеринг

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 16:56
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      Выездной кейтеринг – фешенебельный и модный метод организации развлекательных мероприятий, таких как свадьба, и не только. Это отличный способ провести корпоратив, конференцию или презентацию, в месте, которое выбрали вы. Все проблемы по организации такого мероприятия берет на себя кейтеринговая компания. Организовать фуршет, банкет, кейтеринг, свадьбу поможет грамотная и профильная компания на сайте http://www.товарищ-полковник.рф.

      Ресторан или выездной кейтеринг, в чем отличия? Выездной ресторан удобней тем, что вы сами выбираете место где будет проводиться ваше торжество, и вам ни о чем не надо беспокоится. Меню составляется при вашем непосредственном участии, оно будет настолько разнообразным, насколько вы пожелаете. Так же за вами остается решение, какое оформление будет у вашей вечеринки. При всем этом, качество остается на высоте, как в лучших ресторанах.

      Преимущества выездного кейтеринга

      Основные плюсы выездного ресторана таковы:

      • Индивидуальный подход к клиентам.
      • Качество обслуживания высокого уровня.
      • Предоставление личного менеджера для организации мероприятия.
      • Меню согласованное с вами.
      • Эксклюзивное дизайнерское оформление.
      • Разработка оригинального сценария проведения торжества.

      Просто и удобно!

      Подготовку и проведение мероприятий доверьте нам!

      Агентство занимается организацией и проведением корпоративных вечеринок и банкетов. Мы предлагаем три варианта проведения корпоративных мероприятий:

      • Мы выезжаем к вам в офис
      • Подбираем Вам подходящее заведение из списка наших партнеров
      • Выезжаем на место, которое выбрала Ваша компания
      • Организуем любой календарный праздник в ресторане или у Вас в офисе, или на природе

      Намечается День Рождения компании или приезжают важные партнеры - не проблема!

      Компания имеет очень широкий спектр услуг по организации и проведению торжественных мероприятий: менеджеры (подберут место и тематику для проведения вашего праздника, полностью возьмут на себя подготовку мероприятия и контроль над его проведением):

      • ведущие, DJ
      • фотографы и видео-операторы
      • творческие коллективы (шоу-программы, танцоры, музыканты и многое другое)
      • оформление помещений (шарами, полиграфической продукцией, тканью)
      • организация спецэффектов
      • «Пьяный транспорт»
      • услуги типографии
      • алкогольная продукция на заказ
      • кейтеринг (выездное ресторанное обслуживание)

      Это все, что нужно Вам и Вашим сотрудникам для хорошего отдыха.

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