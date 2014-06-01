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      • Правильно обслуживаем и ремонтируем грузовики

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 19:13
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      Грузовая техника ежедневно подвергается серьезным нагрузкам из-за чего те или иные механизмы в ее конструкции, рано или поздно, выходят из строя. В итоге требуется обслуживание или ремонт грузового транспорта и именно об этом мы расскажем далее.

      Требования к обслуживанию и ремонту

      От обслуживания и ремонта грузового транспорта зависит то, насколько бесперебойной и эффективной будет последующая эксплуатация автотранспортного средства. Подробнее о том, что такое качественный сервис грузового транспорта вы можете прочитать, пройдя по этой ссылке. Если нужно рохли купить для склада, заказывайте на сайте tahoservice.ua.

      Если вкратце, то обслуживание и ремонт автотранспорта должны проводиться:

      • Квалифицированным персоналом с многолетним опытом выполнения этих работ;
      • С применением современного диагностического оборудования, которое позволит выявить проблему и принять решение по поводу ее устранения;
      • С использованием оригинальных или качественных совместимых деталей и комплектующих;
      • С использованием качественных ГСМ и расходников;
      • С предоставлением гарантии на весь спектр проделанных работ.

      Кому доверить обслуживание и ремонт грузовика

      С учетом ранее перечисленных требований для обслуживания и ремонта грузового транспорта рекомендуем обратиться в сервис. Это станция технического обслуживания, специализирующаяся на работе с грузовой техникой. Почему именно это СТО, а не другой сервис? Причины очевидны:

      • Специализация на грузовиках популярных брендов (MAN, RENAULT, DAF, Mercedes Benz и Ford);
      • Наличие наиболее технологичного диагностического оборудования, рекомендованного производителями автотранспортных средств;
      • Использование оригинальных деталей и качественных расходников от проверенных поставщиков;
      • Сжатые сроки выполнения ремонтных работ так как необходимые для ремонта запчасти всегда есть в наличии на складе;
      • Предоставление гарантии на весь цикл выполненных работ.

      Преимущества качественного обслуживания и ремонта

      • Ресурс вашего грузовика будет продолжительным;
      • Эксплуатация техники будет безопасной как для водителя, так и для других участников движения;
      • Регулярное обслуживание отсрочит необходимость дорогостоящего ремонта.
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