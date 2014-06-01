Правильно обслуживаем и ремонтируем грузовики

Грузовая техника ежедневно подвергается серьезным нагрузкам из-за чего те или иные механизмы в ее конструкции, рано или поздно, выходят из строя. В итоге требуется обслуживание или ремонт грузового транспорта и именно об этом мы расскажем далее.

Требования к обслуживанию и ремонту

От обслуживания и ремонта грузового транспорта зависит то, насколько бесперебойной и эффективной будет последующая эксплуатация автотранспортного средства. Подробнее о том, что такое качественный сервис грузового транспорта вы можете прочитать, пройдя по этой ссылке. Если нужно рохли купить для склада, заказывайте на сайте tahoservice.ua.

Если вкратце, то обслуживание и ремонт автотранспорта должны проводиться:

Квалифицированным персоналом с многолетним опытом выполнения этих работ;

С применением современного диагностического оборудования, которое позволит выявить проблему и принять решение по поводу ее устранения;

С использованием оригинальных или качественных совместимых деталей и комплектующих;

С использованием качественных ГСМ и расходников;

С предоставлением гарантии на весь спектр проделанных работ.

Кому доверить обслуживание и ремонт грузовика

С учетом ранее перечисленных требований для обслуживания и ремонта грузового транспорта рекомендуем обратиться в сервис. Это станция технического обслуживания, специализирующаяся на работе с грузовой техникой. Почему именно это СТО, а не другой сервис? Причины очевидны:

Специализация на грузовиках популярных брендов (MAN, RENAULT, DAF, Mercedes Benz и Ford);

Наличие наиболее технологичного диагностического оборудования, рекомендованного производителями автотранспортных средств;

Использование оригинальных деталей и качественных расходников от проверенных поставщиков;

Сжатые сроки выполнения ремонтных работ так как необходимые для ремонта запчасти всегда есть в наличии на складе;

Предоставление гарантии на весь цикл выполненных работ.

Преимущества качественного обслуживания и ремонта

Ресурс вашего грузовика будет продолжительным;

Эксплуатация техники будет безопасной как для водителя, так и для других участников движения;

Регулярное обслуживание отсрочит необходимость дорогостоящего ремонта.

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