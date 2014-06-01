Родственникам выгоднее дарить недвижимость в Чехии

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Если Вы хотите, что бы тот, кто после вашей смерти получит имущество, не имел лишних расходов, рекомендуется придерживаться следующего правила. Родственникам имущество выгоднее дарить. Наоборот, то что, хотите оставить друзьям и знакомым, которые не являются членами семьи, включите в завещание. Например, при имуществе с ценой миллион крон можно таким способом на налоги сэкономить десять тысяч. Услуги БТИ и технической инвентаризации объектов вы можете заказать на https://advokat-bti.com.ua/.
Родственники (дети, внуки, родители, дедушки и бабушки, супруги, братья и сестры, племянники и племянницы, дяди и тети, невестки и зятья, а также родители супруга) не платят ни налог на дарение, ни на наследство. Но если им имущество не подарите, а они его получат в качестве наследства, наследники будут должны заплатить пошлину нотариусу, которая рассчитывается исходя из стоимости наследуемого имущества, а это стоит много. Например, если сын после отца получит в наследство квартиру в Чехии стоимостью миллион крон, за вознаграждение нотариусу заплатит 10 100 крон. Если отец квартиру подарит, налог будет нулевой.
Освобождены от налога могут быть не только родственники, но например, также и гражданский муж или жена. Такие лица обязаны, однако, соблюсти условие, что с дарителем жили вместе и вели совместное хозяйство не менее одного года перед дарением и по этой причине находились на иждивении или занимались домашним хозяйством. Это, как правило, доказывается личным заявлением. Государственные органы также могут вызвать к предъявлению корреспонденции, которая доставлялась на совместный адрес или счета за услуги, связанные с общим хозяйством. Наоборот, для людей, которые не относятся к родственникам, налог на дарение составляет от 7%, поэтому выгоднее имущество безвозмездно передать в завещании.
Налог на наследство для них будет на половину меньше, то есть 3, 5% от стоимости имущества. «Стоимость имущества устанавливается либо на основании независимой оценки или, например, если идет речь о квартире, консультацией с агентством недвижимости, которая умеет оценить актуальную рыночную стоимость недвижимости. Если с этой ценой наследники будут согласны, независимая оценка уже не нужна». За независимую оценку обычно платят 4 000-7 000 крон за частный дом, 3 000-5 000 за квартиру. «У стандартных типов недвижимости, как например, частный дом, дача или квартира, оформление оценки не должно занимать более чем две недели».