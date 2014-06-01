Родственникам выгоднее дарить недвижимость в Чехии

Если Вы хотите, что бы тот, кто после вашей смерти получит имущество, не имел лишних расходов, рекомендуется придерживаться следующего правила. Родственникам имущество выгоднее дарить. Наоборот, то что, хотите оставить друзьям и знакомым, которые не являются членами семьи, включите в завещание. Например, при имуществе с ценой миллион крон можно таким способом на налоги сэкономить десять тысяч. Услуги БТИ и технической инвентаризации объектов вы можете заказать на https://advokat-bti.com.ua/.

Родственники (дети, внуки, родители, дедушки и бабушки, супруги, братья и сестры, племянники и племянницы, дяди и тети, невестки и зятья, а также родители супруга) не платят ни налог на дарение, ни на наследство. Но если им имущество не подарите, а они его получат в качестве наследства, наследники будут должны заплатить пошлину нотариусу, которая рассчитывается исходя из стоимости наследуемого имущества, а это стоит много. Например, если сын после отца получит в наследство квартиру в Чехии стоимостью миллион крон, за вознаграждение нотариусу заплатит 10 100 крон. Если отец квартиру подарит, налог будет нулевой.

Освобождены от налога могут быть не только родственники, но например, также и гражданский муж или жена. Такие лица обязаны, однако, соблюсти условие, что с дарителем жили вместе и вели совместное хозяйство не менее одного года перед дарением и по этой причине находились на иждивении или занимались домашним хозяйством. Это, как правило, доказывается личным заявлением. Государственные органы также могут вызвать к предъявлению корреспонденции, которая доставлялась на совместный адрес или счета за услуги, связанные с общим хозяйством. Наоборот, для людей, которые не относятся к родственникам, налог на дарение составляет от 7%, поэтому выгоднее имущество безвозмездно передать в завещании.

Налог на наследство для них будет на половину меньше, то есть 3, 5% от стоимости имущества. «Стоимость имущества устанавливается либо на основании независимой оценки или, например, если идет речь о квартире, консультацией с агентством недвижимости, которая умеет оценить актуальную рыночную стоимость недвижимости. Если с этой ценой наследники будут согласны, независимая оценка уже не нужна». За независимую оценку обычно платят 4 000-7 000 крон за частный дом, 3 000-5 000 за квартиру. «У стандартных типов недвижимости, как например, частный дом, дача или квартира, оформление оценки не должно занимать более чем две недели».

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