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      • Автоматизируем технологические процессы

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 11:55
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      Оптимизация всех технических и информационных процессов – ведущих тренд в развитии современного общества и хозяйства в течение последних десятилетий. А основой оптимизации естественно служат постоянный мониторинг и контроль. К сожалению, роль этих процессов часто недооценивается руководством украинских компаний, и данное направление деятельности пускается на самотёк. Да и не все предприятия, работающие в сфере среднего, а особенно малого бизнеса, могут себе позволить самостоятельные разработки в данной области. Тем не менее, им есть к кому обратиться за помощью. Бизнес-группа Стрелец - это партнер для повышения узнаваемости бренда, обращайтесь на сайт flexo.ru, чтобы обновить этикетки продукции.
      Лидером среди украинских предприятий в сфере систем GPS , осуществляющих контрольные функции, выступает компания, работающая в этом направлении уже свыше десятилетия.
      За этот период фирмой было внедрено более 30 инновационных разработок и реализовано свыше тысячи успешных проектов. Клиентами компании выступают многие крупные предприятия отечественного бизнеса, и большинство из них сотрудничают с компанией на постоянной основе.

      Направления работы

      Основные усилия компании сосредоточены на таких направлениях деятельности как:
      • предоставление клиентам инструментов для комплексного контроля качества, планирования производственных процессов в online режиме;
      • автоматизация всех этапов технологической цепочки, действующей на предприятии;
      • учёт и контроль топливных запасов, посевного материала и пр. на всех этапах до получения потребителем;
      • оперативная передача значимой информации о запасах ГСМ и их передвижениях непосредственно в систему бухгалтерского учёта;
      • снижение производственных затрат до 50%.
      Для решения перечисленных задач клиентам компании комплексно поставляются технические решения и программные продукты последнего поколения, позволяющие исключить из цепочки принятия решений человеческий фактор.
      Подобный подход оптимизирует структуру расходов и доходов, повышая прибыль от работы фирмы до технически возможных пределов. Автоматизация компании неизбежна для предприятий, стремящихся выдержать ожесточённую конкуренцию на современном украинском рынке и продолжать успешное развитие.
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