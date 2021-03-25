9 способов быть более привлекательным

Что делает людей привлекательными? А иногда очень и очень привлекательными? Например, настроение человека, культурное воспитание и способность ладить с кем-то составляют совершенно разные представления о том, кто сексуальный, а кто нет.

Тем не менее, исследователи обнаружили некоторые общие черты, которые, как представляется, делают людей более привлекательными, чем другие, и они могут быть полезны в размышлении о том, как мы представляем себя миру. Также важно бодро себя чувствовать, в этом поможет капсула неспрессо от brayval-coffee.com.ua.

Прежде чем вы вникнете, помните, что многие психологические исследования гетеросексуально предвзяты, и мы живем в мире, где люди ищут помощников, основанных сначала на их статусе - поэтому не беспокойтесь, если вы не видите себя в этом списке.

Будь забавным

Юмор – это дар, особенно если вы мужчина, который хочет встречаться с женщинами. Многочисленные исследования показывают, что дам больше привлекают парни, которые могут заставить их смеяться. Это имеет смысл - смех заставляет чувствовать себя хорошо! - но преимущество кажется странно неровным. Женщины, которые заставляют мужчин смеяться, например, не получают нигде почти такого же преимущества.

Есть некоторые предположения относительно того, что может быть причиной такого несоответствия. «Эффект чувства юмора может быть частично объяснен тем фактом, что смешные люди считаются более общительными и более умными, как раз то, что женщины ищут в приятеле», - пишет в «Психологии сегодня» антрополог Гил Гринросс. Но, насколько нам известно, если вы забавный человек - независимо от вашего пола, вряд ли это повредит вашим шансам.

Окружи себя друзьями

Исследование, проведенное в 2014 году из Калифорнийского университета в Сан-Диего, показало, что люди почти всегда выглядят более привлекательно, когда они находятся в группе. Писатель Джеймс Хэмблин очень хорошо изучает этот забавный эффект для Атлантики. Скорее всего, это происходит потому, что наши мозги обрабатывают лица группы людей в совокупности, в результате каждое лицо выглядит более «средним» и, следовательно, более привлекательным.

«Наличие нескольких разных женщин действительно может быть хорошей стратегией знакомств, особенно если их черты лица дополняют и усредняют непривлекательные особенности», - пишут авторы Дрю Уокер и Эдвард Вуль в своем оригинальном исследовании.

Держи открытую осанку

Исследователи показали, что открытые, физически уверенные позы дают вам привлекательное преимущество, когда вы впервые встречаетесь с кем-то. И попробуйте стоять удобно, так как это тоже может помочь. (Также хороший совет, когда вы не встречаетесь.)

Будь лидером

Исследование, проведенное в 2014 году, показало, что люди в группе считают, что лидер их группы более привлекателен, чем люди, которых нет в группе. Например, генеральный директор компании может казаться более привлекательным для сотрудников, чем для людей вне компании. «В отличие от исследовательских традиций, которые рассматривают физическую привлекательность как статическую черту, наши выводы подчеркивают важность членства в группе как объектив для восприятия физической привлекательности знакомых лидеров», - заключает ведущий автор Кевин Книфин и его коллеги.

Улыбайся чаще

Говорить людям о том, чтобы улыбаться больше, это самое неприятное. Женщинам, в частности, часто приходится улыбаться. Однако в двух экспериментах исследователи в Швейцарии изучили взаимосвязь между привлекательностью и улыбкой. Они обнаружили, что чем ярче улыбка, тем привлекательнее выглядит лицо. Фактически, счастливое выражение лица компенсировало относительную непривлекательность.

Будь добрее

Нам это нравится, потому что это тоже здравый смысл. Характеристики личности могут быть связаны с лицевой привлекательностью, так что положительные характеристики личности могут способствовать привлекательности лица, тогда как отрицательные характеристики личности могут уменьшить привлекательность лица», - пишут авторы исследования Ян Чжан, Fanchang Kong, Yanli Zhong и Hui Kou.

Поэтому, если вы любите кого-то, будьте добры к ним. На самом деле, будь добр к людям, которые вам тоже не нравятся. Это сделает вас более привлекательными для людей, которые вам нравятся. Также это сделает мир лучше.

Позаботься о своей коже

Существует широкий спектр исследований, которые пытаются понять, почему люди склонны соглашаться с тем, что некоторые лица привлекательны, даже без всех других факторов, перечисленных здесь. Психологи предположили, что симметрия и наличие преувеличенных вторичных половых признаков (например, пухлые губы или сильная челюсть) могут сыграть определенную роль.

Но это исследование по-прежнему нечеткое и довольно противоречивое, и не зря: дьявольски трудно разобрать любые универсальные идеалы привлекательности из укоренившихся норм, которые различаются по месту, времени, этнической принадлежности, культуре и отдельным людям. Если бы вы выбрали одну особенность из всех этих исследований, которые, как представляется, обладают какой-то универсальной ценностью, это будет здоровье кожи. Существует много надежных исследований, которые позволяют предположить, что уход за кожей может повысить вашу привлекательность.

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