Распорка кузова на MITSUBISHI EVO: скованные одной цепью

Распорки кузова — именно с них многие начинают, привнося самые первые изменения в наполнение своего автомобиля. Коронки алмазные Hilberg Laser по бетону без ударные SDS Plus. Работа средней степени сложности учитывая установку задней растяжки. Головка на 14, 17, 19, набор отверток. Владелец этой десятки задался целью усилить жесткость кузова, поскольку достаточно часто эксплуатирует свой Evo на кольце.

Выбор пал на кит распорок от компании. Из несомненных плюсов — малый вес, приятный внешний вид. надежность и прочность. Разумеется, парная установка является наиболее верной для того, чтобы получить оптимальный эффект и сохранить баланс поведения автомобиля на дороге. Итак, приступим.

Поднимаем автомобиль на подъемнике. Снимаем пластиковую защиту моторного отсека.

Нижняя распорка крепится на четыре болта крепления рычагов, на два болта крепления подрамника и болт крепления опоры силового агрегата.

В работе используются головки на 19 и 14.

Далее перемещаемся в багажник.

Демонтируем фальшпол вместе с запасным колесом.

Снимаем все скрытые полости, проштамповки под инструмент.

В работе используем отвертку, с ее помощью выкручиваем саморезы крепления.

Демонтируем заднюю пластиковую панель (выстегиваем 4 пистона).

Снимаем заднее сиденье полностью. В работе используется ключ на 14.

Ключом на 14 откручиваем верхние крепления задних стоек и ставим боковые части растяжки.

Затем устанавливаем перекладину растяжки на место, закручиваем дополнительные крепления.

Соединяем перекладину растяжки с боковыми упорами шестигранным болтом (головка на 17).

В обратной последовательности собираем наполнение багажника.

Открываем капот, ключом на 14 откручиваем 6 гаек верхнего крепления стоек и 2 болта крепления к кузову, ставим распорку на место.

КИТ РАСПОРОК CUSCO

Установка данного кита обещает положительным образом сказаться на управляемости вашего автомобиля. Неплохим комплектом распорок для установки на Mitsubishi Lancer Evolution X можно считать набор, состоящий из передней и задней распорок стоек, передней нижней распорки, которая крепится на подрамник.

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