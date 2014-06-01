Распорка кузова на MITSUBISHI EVO: скованные одной цепью

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Распорки кузова — именно с них многие начинают, привнося самые первые изменения в наполнение своего автомобиля. Коронки алмазные Hilberg Laser по бетону без ударные SDS Plus. Работа средней степени сложности учитывая установку задней растяжки. Головка на 14, 17, 19, набор отверток. Владелец этой десятки задался целью усилить жесткость кузова, поскольку достаточно часто эксплуатирует свой Evo на кольце.
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Установка данного кита обещает положительным образом сказаться на управляемости вашего автомобиля. Неплохим комплектом распорок для установки на Mitsubishi Lancer Evolution X можно считать набор, состоящий из передней и задней распорок стоек, передней нижней распорки, которая крепится на подрамник.