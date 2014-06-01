Ремонт сливного бачка своими руками

Современный дом трудно представить без простейших удобств, в виде водопровода и канализации. Самой ненадежной частью бытовых удобств является унитаз, в частности, система слива. Устройство его достаточно просто, что даёт возможность устранить неисправность, не прибегая к помощи специалиста. Выбирайте все необходимое для ремонта тут: https://fluid-line.ru/fitting. На сайте fluid-line.ru есть комплектующие для сантехники.
Принцип работы системы слива
Чтобы самостоятельно произвести ремонт сливного бачка унитаза необходимо знать устройство и принцип действия сливного механизма и обладать минимальными способностями к физическому труду. В жилых домах и производственных и общественных санузлах можно увидеть сливные бачки разных конструкций и производителей, но принцип работы у всех их схож. Типичный сливной бачок для унитаза оборудован:
Запорным клапаном, функцией которого является удержание воды в бачке и её сброс в унитаз, при необходимости;
Поплавковым краном (шар-краном или заливным клапаном), дозирующим объём наполнения резервуара (бачка);
Поплавком, регулирующим открытие-закрытие поплавкового крана и максимальный уровень заполнения бачка;
Переливной системой, позволяющей производить слив излишков воды при неисправности других элементов системы, не допуская перелива через края бачка;
Спусковым механизмом, выполненным в виде штока, кнопки или цепочки. Он предназначен для запуска системы слива.
Основные неисправности слива унитаза: диагностика
Прежде чем начинать ремонт механизма сливного бачка унитаза всегда необходимо:
Диагностировать неисправность;
Приготовить необходимые инструменты и запчасти;
Перекрыть поступление воды к унитазу.
Диагностика не представляет сложности, так как в 90% случаев это вода текущая там, где ей течь не следует. Из стандартных протечек можно выделить:
Подтекание в зоне соединения бачка с унитазом;
Утечка в месте крепления бачка (характерно только для бачков, устанавливаемых непосредственно на корпус унитаза);
Течь в системе подключения бачка к водопроводу;
Перетекание через переливную систему.
Основные неисправности слива унитаза: самостоятельное устранение неполадок
В случае, когда диагностирована утечка в зоне соединения бачка и отводного колена в первую очередь стоит попробовать подтянуть накидную гайку. Если течь не устранена – предстоит более серьёзный ремонт сливного бачка унитаза, с заменой прокладки на месте соединения этих элементов. В этом случае потребуется полный демонтаж бачка. После замены прокладки рекомендуется «усилить» защиту зоны соединения сантехническим герметиком. Если местом протекания являются крепёжные болты бачка, установленного на унитаз, первым шагом, как и предыдущем случае, будет их подтягивание. Главное при этой операции – соблюдать разумную меру и не разрушить, излишним усилием, сам бачок. Если это не поможет – придется, открутив болты и, сняв ёмкость для воды, сменить уплотнительные шайбы под болтовыми соединениями. После установки бачка на место, можно промазать места крепления сантехническим силиконовым герметиком. При обнаружении течи в районе соединения бачка и системы водоснабжения необходимо проверить её качество и, при необходимости, сменить уплотнительные элементы соединения (прокладки), либо сам шланг. Несколько другим путем производится ремонт механизма сливного бачка унитаза, в случае перетекания излишков воды через систему аварийного слива. Хотя такая утечка не грозит затоплением, устранить её оперативно стоит в целях экономии воды и ликвидации шума текущей воды. Причинами данной неисправности могут стать:
Неверное положение поплавка;
Неисправность системы поплавкового крана.
В первом случае достаточно отрегулировать поплавок. Во втором чаще всего потребуется полная замена узла, так как ремонт систем поплавкового крана обычно невозможен и не рационален из-за его невысокой стоимости.
Кроме проблем с утечкой воды, в системе смыва могут возникнуть и другие поломки. Например, выход из строя системы слива или заполнения бачка. Устранение неисправностей такого рода заключается в замене вышедшего из строя узла на аналогичный, полностью или частично. Данный вид работ можно сделать самостоятельно, но так же можно найти профессионалов ремонтного дела.