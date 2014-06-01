Покупаем аппаратуру видеонаблюдения

В наши дни системы видеонаблюдения различных конструкций применяются повсеместно и стали одним из главных инструментов обеспечения безопасности самых разных объектов:
офисов;
квартир;
промышленных цехов;
частных домовладений и пр.
Работа таких систем может быть направлена как на контроль над внешними территориями, так и на внутреннее наблюдение. Они могут работать в полнростью автономном режиме или же в комплексе с самыми разными другими устройствами. Параллельно с предотвращением криминальных проявлений, видеонаблюдение может применяться для контроля работы персонала, поведения детей в отсутствие взрослых и домашних питомцев, остающихся на время в одиночестве и даже для наблюдения в целях пожарной безопасности. Потенциальным пользователям следует помнить, что работа такого оборудования регулируется в наши дни действующим законодательством, нарушение которого может повлечь наложение весьма суровых санкций. Если вы желаете еще приобрести GSM сигнализация для квартиры, то предлагаем перейти на сайт gulfstream.ru.
Ассортимент
Наиболее современным типом аппаратуры для создания подобных систем выступают т.н. it видеокамеры, которые в широком ассортименте предлагает пользователям популярный интернет-магазин видеонаблюдения. Кроме камер, в магазине можно приобрести:
готовые комплекты профильного оборудования;
современные видеорегистраторы;
POE коммутаторы;
комплектующие (передатчики, жёсткие диски и пр.);
турникеты;
шлагбаумы и пр.
Предлагаемая предприятием техника производства известных компаний, имеет весьма широкие возможности и позволяет применять её для выполнения самых разных задач. Диапазон её применения ещё дополнительно расширяется возможностью подключения её к Сети, что позволяет вести наблюдение дистанционно, из любого пункта земной поверхности и так же дистанционно управлять системой. Среди многочисленных образцов IP и AHD камер, которые можно приобрести в магазине, имеются как устройства классической конструкции, так и антивандальные модели, весьма востребованные в наше непростое время. Ряд камер передают изображение в черно-белом варианте, большинство же в цветном. Все они имеют хорошие углы обзора и высокое разрешение. Коллектив магазина занимается не только реализацией профильной аппаратуры, но и её профессиональным монтажом по месту, в соответствии с пожеланиями заказчиков. Клиенты имеют возможность выбора конкретных устройств наблюдения или заказа уже готовых решений.