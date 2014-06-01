Компания Honda показала модель Honda CR-V

Недавно, на автосалоне в штате Калифорния (в Анахайме), был показан концепт новой Honda CR-V, впервые фото новой модели были показаны в конце июля. Планируется, что дебют уже серийной машины пройдет на мотор – шоу в Лос — Анджелесе в ноябре. Если нужны запчасти для КИА, то здесь https://komplekt-to.ru/catalog/kia/rio-2.html можно их приобрести.<.p>

Однако, в сети уже можно увидеть изображения новинки, которые просочились в результате отправки автопроизводителем Honda в патентное бюро, фото нового автомобиля. Если сравнить эти фотографии и то, как выглядит концептная версия Honda CR-V 4 –го поколения, то разницы нет практически никакой.

В сравнение с предшествующим поколением, новая модель Honda CR-V выглядит более спортивно и слегка агрессивно. Многие эксперты отмечают, что она по-прежнему смотрится немного грузно. Пока не подтвердилась информация о том, что в салоне Honda CR-V будет третий ряд сидений. Хотя японские производители стараются держать в секрете окончательный интерьер новой модели. В настоящее время заканчиваются тестовые испытания нового поколения японской модели Honda CR-V. Производители на трассу новое авто выпускают одетый в камуфляж, хотя уже понятно, что дизайн мало чем отличается от своего прототипа CR-V Concept, который уже был представлен на суд зрителей.

Многие эксперты утверждают, что по части техники больших перемен не предвидится, хотя окончательной информации пока нет. Предположительно новая модель Honda CR-V унаследует от своих предшественников моторы – бензиновый 2, 0 литровый агрегат, мощностью 150 лошадиных сил, а также дизельный агрегат 2, 2 литра, той же мощности, который будет устанавливаться на кроссовер европейской комплектации. Сохранив прежнее поколение силовых агрегатов, многие считают, что они будут серьезно переработаны, в результате чего сократится расход топлива и что не мало важно, вырастет мощность двигателя.

Хотя многие эксперты утверждают, что компания Honda может сделать рывок вперед и установить на новую модель более прогрессивную силовую гибридную установку, которая позволит заряжать аккумуляторы с помощью электрической розетки. Это новшество наиболее актуально сегодня среди мировых автопроизводителей. Японская компания – производитель Honda планирует, что новинка появится на европейских дорогах только во второй половине следующего года.

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