Стоит ли самостоятельно тюнинговать выхлопную систему своего авто?

Наверное, вам не раз попадались на глаза автомобили с тюнингованной выхлопной системой. Иногда она сделана по всем правилам, а иной раз просто для внешнего эффекта. Заметим, что правильно выполненный (настоящий) тюнинг выхлопной системы, когда его производят с установкой прямоточной системы вместо стандартной стоковой, может значительно увеличить мощность двигателя. Объясняется это очень просто: после такого тюнинга мотору не приходится отдавать часть своей энергии на проталкивание выхлопных газов через стоковую систему. Как результат, вся эта энергия преображается в мощность. Теперь поговорим подробнее о том, как сделать тюнинг выхлопной системы правильно и насколько можно увеличить мощность движка. Компания мэд врапперс предлагает профессиональный тюнинг.

Итак, ни для кого не секрет, что выхлопная система является неотъемлемой частью любого автомобиля, имеющего под капотом ДВС. Авто без выхлопной системы – все равно что человек без кишечника. Чтобы заниматься какими бы то ни было изменениями в устройстве выхлопной системы авто необходимо хорошо разбираться в ее устройстве. Только в этом случае можно получить желаемый результат – изменение звука работы движка, а также реальное увеличение его мощности.

Одно из главных требований к выхлопной системе современного автомобиля — снижение вредных выбросов в атмосферу. Также важна и способность выхлопной системы эффективно снижать уровень шума (вспомните, какие звуки исходят от авто с пробитым глушителем при наборе скорости). В то же время выполнение этих важных требований не должно оказывать негативное воздействие на мощность автомобиля, и его динамику.

Связь выхлопной системы с мощностью автомобиля

Мощность мотора можно вычислить по простой формуле: показатель крутящего момента умножается на скорость вращения коленвала, качество работы которого напрямую зависит от качества используемого топлива. Если посмотреть на схему устройства движка в разрезе, можно увидеть, что во время перемещения поршня между двумя мертвыми точками внутри цилиндра, происходит смешивание топлива с небольшим количеством воздуха. Чем больше в цилиндре топливной смеси, тем больше мощность.

Благодаря постоянному развитию и совершенствованию технологий производства автомобилей в современных машинах выхлопная система практически идеальна. С каждой новой моделью мощность двигателя становится все выше, а объем рабочих цилиндров при этом не меняется. То есть, применение новых технологий позволяет увеличивать мощность моторов, не увеличивая при этом объема движка.

В серийных автомобилях выхлопная система устанавливается исходя из возможностей двигателя. Если мы имеем дело с тюнингом двигателя, то модернизировать нужно и выхлопную систему, поскольку ее изначальная пропускная способность не сможет обеспечить нормальный выход увеличенному количеству выхлопных газов, вырабатываемых движком с изменившейся мощностью.

Больше всего на задержку газов в системе влияет глушитель. Он состоит из поглотителя, ограничителя, отражателя и резонатора – частей, которые представляют собой серьезное препятствие для выхода газов. Если все эти части просто удалить, мощность авто, разумеется, вырастет, однако ездить на таком авто будет просто невозможно хотя бы из-за высокого уровня шума (особенно это касается передвижения авто в городской черте). Именно поэтому для увеличения мощности данный способ не подходит.

Что же желать? Нужно посредством настройки выхлопной системы добиться того чтобы в системе создавалось разряжение пропорциональное образовавшемуся давлению газа. Только в этом случае газы будут беспрепятственно уходить, а камера сгорания будет вовремя наполняться топливом. Сделать это не так просто: нужно правильно рассчитать длины труб выхлопной системы, их диаметр, а также заменить отражатель.

Вывод

Не надо верить человеку, который говорит, что ему удалось заменить выхлопную систему за полдня и теперь она идеальная. Скорее всего, он просто заменил коллектор, в следствие чего изменился звук работающего движка автомобиля. На самом деле настроить выхлопную систему правильно под силу только человеку, который в ней идеально разбирается. Если у вас нет качественного материала, инструмента, а главное знаний, то ни тюнинговать, ни ремонтировать выхлопную систему своими руками крайне нежелательно! Только профессионалы на специальном стенде могут найти баланс между мощностью, правильным выхлопом и звуком, грамотно рассчитав при этом пропускной объем новой выхлопной системы и количество вырабатываемых автомобилем выхлопных газов.

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