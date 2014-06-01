Современный аналог микроскопа МБС-10

Выбирая подходящее оборудование, покупатель нередко сталкивается с дилеммой – приобрести старую, проверенную модель, достоинства и недостатки которой уже всем знакомы, или выбрать современную, хоть и незнакомую, но, возможно, лишенную недостатков. При выборе микроскопа подобные затруднения тоже встречаются. Самый распространенный пример – попытка определиться с выбором между МБС-10 и его аналогами. МБС-10 – стереоскопические микроскопы, выпускаемые ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла», были популярны еще в советские времена и активно используются в биологии, археологии, приборостроении, машиностроении и прочих областях до сих пор. Назначение данного прибора – визуализация объемных предметов в отраженном/проходящем свете. Загрузочное устройство для загрузки контейнеров предлагаем приобрести в stankozavod.ru.

Аналогом, наиболее соответствующим МБС-10 (в стандартной комплектации) по характеристикам и цене, является Альтами СМ0745. Дополнительные окуляры SWF30Х или SWF20Х дают увеличение до 135Х (МБС-10 дает только 100Х), дополнительная комплектация доводит увеличение Альтами CM0745 до 270Х (максимум для МБС-10 – это 201X). Важным отличием является рабочее расстояние сравниваемых приборов. Если для Альтами CM0745 это 118 мм, то для МБС-10 только 95 мм. Разница в 23 мм очень важна для специалистов, работающих с инструментом типа паяльника или пинцета. Есть и другие различия. Микроскоп МБС-10 обеспечивает дискретное увеличение, а Альтами СМ0745 дает плавную регулировку увеличения без погрешностей в качестве.

Для ювелиров, например, это важный параметр. Модульная конструкция Альтами СМ0745 позволит наблюдателю самому подобрать подходящий для конкретных целей предметный стол, с современными осветителями (флуоресцентными или светодиодными), штатив, набор для поляризации, который в МБС-10 просто отсутствует, и прочие комплектующие. В рассматриваемом же МБС-10 осветитель расположен сбоку, что не всегда удобно при исследовании крупных объектов. К минусам относится и галогенная лампа осветителя, которая сильно нагревается при работе. Если сравнивать микроскопы с позиции вывода изображений на экран, системы Альтами опять-таки выигрывают.

Тринокулярный Альтами СМ0745 обойдется гораздо дешевле, чем обеспечение возможности вывода изображения для МБС-10, к которому придется докупать TV-адаптер или микрофотоустройство для цифровой камеры. Сталкиваясь с проблемой в выборе оборудования, проведите сравнительный анализ понравившихся моделей. Проанализируйте технические характеристики микроскопов, качество получаемых изображений, опробуйте приборы в работе, - это поможет сделать правильный выбор. В целом, преимущество Альтами СМ0745 состоит в том, что Вы можете сконфигурировать микроскоп, полностью отвечающий Вашим целям, и конечная стоимость микроскопа тоже будет зависеть только от Вас.







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