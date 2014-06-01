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      • В Могилеве задержали педофила

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:06
      (голосов: 0)
      В Могилеве задержали педофила.

      По данным МВД Беларуси, к правоохранителям обратилась жительница областного центра, которая заметила изменения в поведении своих двоих детей.

      Женщина заявила, что они пострадали от насильственных действий сексуального характера.

      Как выяснилось, дети подверглись насилию со стороны жившего отдельно 57-летнего отца, с которым их мама была в разводе. При обыске у мужчины изъяли компьютер и материалы по детской психологии и сексуальной тематике.

      Нарушителя уже задержали, по данному факту возбудили уголовное дело.
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