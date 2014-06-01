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      • Дикость, глупость полная - Лукашенко прокомментировал слухи о налоге на ягоды и грибы

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 12:25
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко во время общения с коллективом Миорского металлопрокатного завода ответил на вопрос по поводу налога на сбор ягод и грибов.

      "Пока я Президент - какой налог?! Это дикость, дурь полная. Люди могут спокойно, не беспокоясь о каких-либо налогах, собирать грибы, ягоды и другие дикоросы. Почему я своим людям должен запретить? Это глупость полная! Я, наоборот, сторонник того, чтобы люди на месте зарабатывали больше", - сказал глава государства.

      Напомним, в Беларуси начала действовать новая редакция Налогового кодекса. Из-за этого изменился порядок уплаты подоходного налога. В частности, доходы от продажи физическими лицами грибов, ягод, лекарственных растений, орехов и т.д. освобождены от уплаты подоходного налога.
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