Дикость, глупость полная - Лукашенко прокомментировал слухи о налоге на ягоды и грибы

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Александрво время общения с коллективом Миорского металлопрокатного завода ответил на вопрос по поводу"Пока я Президент - какой налог?! Это дикость, дурь полная. Люди могут спокойно, не беспокоясь о каких-либо налогах, собирать грибы, ягоды и другие дикоросы. Почему я своим людям должен запретить? Это глупость полная! Я, наоборот, сторонник того, чтобы люди на месте зарабатывали больше", - сказал глава государства.Напомним, в Беларуси начала действовать новая редакция Налогового кодекса. Из-за этого изменился порядок уплаты подоходного налога. В частности, доходы от продажи физическими лицами грибов, ягод, лекарственных растений, орехов и т.д. освобождены от уплаты подоходного налога.