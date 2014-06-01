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      • В Беларусь с 24 февраля прибыли 22 308 граждан Украины

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 21:59
      (голосов: 0)
      В Беларусь с 24 февраля прибыли 22 308 граждан Украины.

      По данным Государственного пограничного комитета, С 6:00 24 февраля по 6:00 15 апреля в республику через украинско-белорусскую границу проследовали 15 746 граждан Украины, транзитом через Польшу - 5 967, через Литву - 534, через Латвию - 61.

      За минувшие сутки в Беларусь с украинской территории въехали 197 граждан Украины, транзитом через Польшу - 192, Литву - 8, а Латвию - 2.

      В ведомстве добавили, что официальный Минск продолжает оказывать необходимую помощь гражданам, прибывающим с украинской территории. Пункты пропуска Беларуси работают в штатном режиме.
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