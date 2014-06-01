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      • Верховный суд Беларуси признал Nexta террористической организацией

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 20:15
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      Верховный суд Беларуси признал Nexta с входящими в него структурными подразделениями NEXTA Live и LUXTA террористической организацией.

      В сообщении Генеральной прокуратуры страны сказано, что с середины 2020 года данная организация "проводила работу, связанную с пропагандой экстремистской, в том числе террористической деятельности, приисканием и объединением радикально настроенных граждан для совершения противоправных действий".

      "Они занималась и обучением технологиям изготовления взрывчатых веществ, самодельных взрывных зажигательных устройств, оружия, средств индивидуальной и групповой защиты, тактике оказания сопротивления правоохранителям. В результате в Беларуси были совершены акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности, имели место массовые беспорядки", - сказано в заявлении ведомства.

      В Генпрокуратуре напомнили, что любое участие в террористической организации повлечет за собой уголовную ответственность.
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