Верховный суд Беларуси признал Nexta террористической организацией

с входящими в него структурными подразделениями NEXTA Live и LUXTA

В сообщении Генеральной прокуратуры страны сказано, что

с середины 2020 года данная организация "проводила работу, связанную с пропагандой экстремистской, в том числе террористической деятельности, приисканием и объединением радикально настроенных граждан для совершения противоправных действий".

"Они занималась и обучением технологиям изготовления взрывчатых веществ, самодельных взрывных зажигательных устройств, оружия, средств индивидуальной и групповой защиты, тактике оказания сопротивления правоохранителям.

В результате в Беларуси были совершены акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности, имели место массовые беспорядки", - сказано в заявлении ведомства.



В Генпрокуратуре напомнили, что любое участие в террористической организации повлечет за собой уголовную ответственность.

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