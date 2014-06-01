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      • Россия предложила включить Беларусь в состав гарантов договора с Украиной

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 20:07
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      Россия предложила включить Беларусь в состав гарантов договора с Украиной. Такое заявление сегодня, 8 августа, сделал российского внешнеполитического ведомства.

      "Не хочу вдаваться в детали переговорного процесса и содержания. Хочу лишь сказать, что по просьбе украинской стороны нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус должен сопровождаться гарантиям безопасности Украины. Среди гарантов безопасности они хотели бы видеть все прилегающие к Украине страны и ещё целый ряд государств, включая постоянных членов Совбеза ООН. Мы предложили, чтобы в числе таких стран была бы и Беларусь. Сейчас все эти вопросы, включая полный круг государств-гарантов, согласовываются. Мы выступаем за то, чтобы Беларусь была среди них", - рассказал Сергей Лавров.
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