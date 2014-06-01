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      • Лукашенко рассказал о спецоперации по освобождению белорусов на Украине

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 22:10
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      Беларусь провела на Украине спецоперацию по освобождению граждан республики. Такое заявление сегодня, 7 апреля, сделал Александр Лукашенко.

      "Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда. На Украине арестовали 1 500 вагонов и примерно 100 фур вместе с водителями. Мы предупреждали Киев о последствиях таких действий. В итоге, силовики провели операцию по вызволению белорусов", - сказал Президент.

      Он поручил представить к госнаградам тех, кто освобождал дальнобойщиков. Кроме этого, глава государства потребовал жестко ответить, если белорусов продолжат удерживать на Украине.

      "Здесь немало украинцев во главе с послом, мы же к ним относимся по закону, по-человечески. Но это уже не та ситуация. Поэтому: вели себя скверно, мы вынуждены были реагировать", - заключил белорусский лидер.
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