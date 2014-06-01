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      • Санкционная война затянется надолго - Лукашенко

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 13:21
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      Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине закончится, каким бы тяжелым он ни был, а санкционная война – надолго.

      "Не думайте, что нынешняя гибридная война, которая давно развязана и идет против Беларуси, - это гораздо легче, чем ввязаться в какой-то конфликт в Украине. Конфликт в Украине сегодня начался, завтра закончится, каким бы тяжелым он ни был, а вот та гибридная война, которая развернута против нас, особенно санкционная война в экономике и финансах, - это надолго", - сказал Президента.

      Он считает, что Запад "уцепился железобетонно" и "не отпустят до тех пор, как им кажется, с нами не разберутся".

      "Они (западные страны) нас толкают в войну в Украине. Если только мы вмешались бы сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, это был бы для них подарок", - заключил глава государства.
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