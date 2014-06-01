  • » » ЕС ввел санкции против 22 чиновников и силовиков Беларуси из-за операции РФ на Украине

      • ЕС ввел санкции против 22 чиновников и силовиков Беларуси из-за операции РФ на Украине

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 18:48
      (голосов: 0)
      Европейский союз ввел санкции против 22 белорусских чиновников и военных, которые, по их мнению, способствуют участию республики в военной операции РФ на Украине. Соответствующие нормативные акты уже опубликованы в "Официальном журнале ЕС".

      В черный список вошли в основном сотрудники Министерства обороны и Вооруженных сил Беларуси.

      Среди них - глава департамента международного военного сотрудничества Минобороны Леонид Воинов, помощник министра по идеологической работе Леонид Касинский, помощник главы ведомства по вопросам военной экономики и финансам Игорь Можиловский и т.д.
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