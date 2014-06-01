ЕС ввел санкции против 22 чиновников и силовиков Беларуси из-за операции РФ на Украине

Европейский союз ввел санкции против 22 белорусских чиновников и военных, которые, по их мнению, способствуют участию республики в военной операции РФ на Украине. Соответствующие нормативные акты уже опубликованы в "Официальном журнале ЕС".
В черный список вошли в основном сотрудники Министерства обороны и Вооруженных сил Беларуси.
Среди них - глава департамента международного военного сотрудничества Минобороны Леонид Воинов, помощник министра по идеологической работе Леонид Касинский, помощник главы ведомства по вопросам военной экономики и финансам Игорь Можиловский и т.д.