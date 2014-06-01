Лукашенко не исключает возможности встречи Путина и Зеленского

Александр Лукашенко не исключает, что в результате начавшегося российско-украинского переговорного процесса дело может дойти до встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Такое заявление он сделал сегодня, 1 марта, в ходе совещания с членами Совета безопасности и руководством Совета Министров.
Но, по мнению Президента, чтобы это стало возможным, нужно предварительно проработать договоренности по ключевым вопросам.
"Надо отдать должное лидерам двух государств за их личную позицию по поводу переговорного процесса, благодаря которой и состоялась встреча на Припяти. Это заслуга Путина. Он бы мог махнуть на эти переговоры и сказать: "Да пошли они…" В очередной же раз это. Но не отмахнулся. Давай попробуем еще раз (решил он)". И, разумеется, заслуга Президента Зеленского. Я не ожидал, что он согласится", - рассказал белорусский лидер.