Лукашенко не исключает возможности встречи Путина и Зеленского

"Надо отдать должное лидерам двух государств за их личную позицию по поводу переговорного процесса, благодаря которой и состоялась встреча на Припяти. Это заслуга Путина. Он бы мог махнуть на эти переговоры и сказать: "Да пошли они…" В очередной же раз это. Но не отмахнулся. Давай попробуем еще раз (решил он)".

И, разумеется, заслуга Президента Зеленского. Я не ожидал, что он согласится", - рассказал белорусский лидер.

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Александрне исключает, что в результате начавшегося российско-украинского переговорного процесса дело может дойти доВладимираи Владимира. Такое заявление он сделал сегодня, 1 марта, в ходе совещания с членами Совета безопасности и руководством Совета Министров.Но, по мнению Президента, чтобы это стало возможным, нужно предварительно проработать договоренности по ключевым вопросам.