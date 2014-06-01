  • » » Макей: Лукашенко надеется, что в ходе переговоров удастся найти пути решения кризисных вопросов

      • Макей: Лукашенко надеется, что в ходе переговоров удастся найти пути решения кризисных вопросов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 14:56
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко надеется, что в ходе российско-украинских переговоров на Припяти удастся найти пути решения кризисных вопросов. Такое заявление сегодня, 28 февраля, сделал глава МИД Беларуси Владимир Макей до начала переговоров РФ и Украины.

      "И все белорусы молятся за это. Любые ваши просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и беспрекословно исполнены. Ждем результата", - добавил дипломат.

      Делегации двух стран проводят свои первые переговоры. Встреча сторон проходит в Гомельской области на берегу Припяти.
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