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      • Украина согласилась на переговоры с российской делегацией в Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 16:08
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      Украина согласилась на переговоры с российской делегацией в Гомельской области Беларуси.

      По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, российские представители готовы к переговорам в любое время.

      "Каждый час для нас к это спасенная жизнь", - добавил он.

      Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

      "После этого президент Лукашенко обратился к президенту Путину с просьбой не отзывать делегацию РФ в связи с тем, что от украинской стороны получены сигналы, изъявлена готовность прибыть на переговоры в Гомельскую область", -сказал Песков.

      Делегация России прибыла в Гомель сегодня утром. Кроме Мединского, в нее входят заместители министра обороны и иностранных дел, посол в Беларуси Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
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