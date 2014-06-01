Украина согласилась на переговоры с российской делегацией в Беларуси

в Гомельской области Беларуси.

По словам помощника президента РФ Владимира Мединского,

российские представители готовы к переговорам в любое время.

"Каждый час для нас к это спасенная жизнь", - добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"После этого президент Лукашенко обратился к президенту Путину с просьбой не отзывать делегацию РФ в связи с тем, что от украинской стороны получены сигналы, изъявлена готовность прибыть на переговоры в Гомельскую область", -сказал Песков.

Делегация России прибыла в Гомель сегодня утром. Кроме Мединского, в нее входят заместители министра обороны и иностранных дел, посол в Беларуси Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

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