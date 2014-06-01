Украина согласилась на переговоры с российской делегацией в Беларуси

Украина согласилась на переговоры с российской делегацией в Гомельской области Беларуси.
По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, российские представители готовы к переговорам в любое время.
"Каждый час для нас к это спасенная жизнь", - добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"После этого президент Лукашенко обратился к президенту Путину с просьбой не отзывать делегацию РФ в связи с тем, что от украинской стороны получены сигналы, изъявлена готовность прибыть на переговоры в Гомельскую область", -сказал Песков.
Делегация России прибыла в Гомель сегодня утром. Кроме Мединского, в нее входят заместители министра обороны и иностранных дел, посол в Беларуси Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.