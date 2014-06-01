МИД: в Украине находятся несколько тысяч граждан Беларуси, идет эвакуация

пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

По его словам, границу уже пересекли свыше 50 человек, а за

помощью к дипломатам обратились примерно 1 000 граждан.

"Ситуация в Украине остается напряженной и очень стремительно развивается. В этих условиях белорусской стороной предпринимаются максимально возможные усилия для оказания содействия нашим соотечественникам, которые сейчас на территории этого государства. По нашим предварительным оценкам, речь идет о нескольких тысячах человек. Посольство Беларуси в Киеве и Главное консульское управление МИД переведены на круглосуточный режим работы. Открыты телефоны горячей линии, которые мы публикуем в социальных сетях МИД, посольства Беларуси в Украине, а также на сайте внешнеполитического ведомства", - пояснили Анатолий Глаз.

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