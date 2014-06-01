Сегодня, 24 февраля, Александр Лукашенко предложил провести переговоры между Россией и Украиной в Минске. В ходе оперативного совещания с военными, он

назвал условия переговоров РФ с Украиной.



"Чтобы не допустить кровопролития и остановить эскалацию, надо сесть за стол переговоров, но никогда Россия не сядет с ними за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться. Их РФ прописала для НАТО, и для США, и для Украины в том числе. 5 - 6 вопросов. Там 2 - 3 вопроса для Украины. Первое - демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска. Возможно, появятся и другие вопросы.



Но мало просто обсудить эти вопросы - должны быть подготовлены проекты конкретных решений. Да, они будут более строгие по отношению к Украине. А как же сегодня, если ты терпишь поражение? Конечно, тебе победитель что-то продиктует. Но давайте будем реалистами: конечно, что-то продиктуют, но это будет гораздо лучше, чем Украина потерпит поражение в войне", - сказал глава государства.

Соответствующие переговоры он предложил провести в Минске.

"Мы славяне, 3 славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда. Что является основой этого? Я на месте Зеленского за это бы уцепился. Путин заявил (и молодец, я в разговоре похвалил его за это): "Мы не оккупанты, мы не собираемся оккупировать Украину". Что еще надо? Это основа для переговоров. Он действительно не собирается оккупировать. Зачем, кому надо эта головная боль. Никто не собирается там насаждать свои силы и правительства. Это же основа для переговоров. На этой основе давайте вырабатывать повестку и решения".

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