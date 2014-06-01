  • » » Лукашенко: за ночь обстановка у западных и южных границ Беларуси резко изменилась

      • Лукашенко: за ночь обстановка у западных и южных границ Беларуси резко изменилась

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 11:49
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      За ночь обстановка по периметру западных и южных границ Беларуси резко изменилась. Такое заявление сегодня, 24 февраля, сделал Александр Лукашенко в ходе оперативного совещания с военными.

      "Я всем вам благодарен: знаю, что никто из вас не спал этой ночью, нам надо было подготовиться в этой ситуации, как себя вести, что сказать нашим людям. И сегодня ночью мы запланировали это совещание", - сказал глава государства.

      Напомним, примерно в 5 утра состоялся телефонный разговор лидеров Беларуси и РФ, во время которого Владимир Путин проинформировал Александра Лукашенко о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе.
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