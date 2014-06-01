Лукашенко: за ночь обстановка у западных и южных границ Беларуси резко изменилась

"Я всем вам благодарен: знаю, что никто из вас не спал этой ночью, нам надо было подготовиться в этой ситуации, как себя вести, что сказать нашим людям. И сегодня ночью мы запланировали это совещание", - сказал глава государства.

Напомним, примерно в 5 утра состоялся телефонный разговор лидеров Беларуси и РФ, во время которого Владимир Путин проинформировал Александра Лукашенко о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе.

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по периметру. Такое заявление сегодня, 24 февраля, сделал Александрв ходе оперативного совещания с военными.