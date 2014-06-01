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      • В МИД Беларуси прокомментировали признание ДНР и ЛНР

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 16:28
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      Беларусь с уважением и пониманием воспринимает решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел страны.

      Как пояснили в ведомстве, республика неоднократно заявляла об опасности поведения руководства и политиков ряда западных государств, которые в последние годы все чаще предпочитают неприкрытое давление и угрозы в качестве инструментов решения проблем.

      "Учет интересов других участников процесса практически повсеместно был заменен ими на односторонние ограничительные меры, гибридное воздействие и агрессивную риторику. Следствием стал стремительный рост напряженности в Восточноевропейском регионе, а также деградация создававшейся десятилетиями системы международной безопасности. В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

      Данный шаг РФ имеет не только политическое, но и серьезное человеческое, гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении примерно 8 лет. Белорусам как никому другому знакомы ужасы войны, а стремление жить в мире и согласии между народами - в нашем генетическом коде", - сказано в заявлении МИДа.

      Там добавили, что официальный Минск в своих дальнейших действиях намерен "исходить из принципов добросовестного отношения всех сторон к выполнению принятых на себя международных обязательств, стратегического союзничества с братской Россией, а также учитывать дальнейшее развитие ситуации".
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