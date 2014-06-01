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      • Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 09:31
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      Владимир Путин в прямом эфире подписал указы о признании независимости Донецкой народной республики и Луганской народной республики

      Кроме этого, президент РФ и главы ДНР и ЛНР подписали договоры о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи.

      До церемонией подписания российский лидер в телеобращении к россиянам сказал, что ситуация на Донбассе вновь приобрела критический и острый характер.

      "Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины, терпеливо и настойчиво ожидая от нее выполнения резолюции Совета Безопасности ООН от 2015 года по минскому комплексу мер по урегулированию ситуации на Донбассе. Однако, указал Владимир Путин, захватившие в результате государственного переворота в 2014 году власть в Украине националистические силы не признают иного метода решения вопроса, кроме военного.

      В этой связи считаю необходимым принять давно назревшие решение незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а потом ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с этими республиками", - сказал Владимир Путин.
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