Лукашенко: никакой оппозиции в Беларуси из числа беглых быть не может



В Беларуси не должно быть никакой оппозиции из числа беглых. Такое заявление сегодня, 6 декабря, сделал Александр Лукашенко. В Беларуси. Такое заявление сегодня, 6 декабря, сделал Александр Лукашенко.





По его словам, сейчас Беларусь - в центре глобального противостояния, поэтому Запад продолжит усилия по дестабилизации обстановки в стране.

"Цепь от Черного до Балтийского моря - это давний замысел наших врагов и противников. Они подобрали момент, посчитали, что сейчас можно замкнуть балто-черноморский пояс, или, как его раньше называли, санитарный кордон".

По словам главы государства, в 2020 году целью Запада стало не просто создание санитарного кордона, а уже размещение группировки НАТО.

"Надо было под Смоленском зайти и создать уже блок, а не санитарный кордон между Европой и РФ. Надо огромный плацдарм для того, чтобы припереть Россию к Уральскому хребту и начать давление и наступление на РФ.

Так вышло, что мы оказались балконом в этом замысле. В прошлом году его пытались срезать силой. Не получилось. Вот целенаправленно наращивают усилия. Столкнулись еще раз - в течение 2021 года. Пандемия и прочее этому способствует. Тоже не получилось. Сейчас идет перестройка".



Белорусский лидер считает, что суть перестройки - протащить своих людей во власть.

"Сейчас они через определенные структуры начинают аккуратное переформатирование оппозиционного крыла в Беларуси. Ищут, на кого сделать ставку. Они нашли, на кого - чтобы он был терпим для России, как они рассуждают, чтобы он Западом управлялся абсолютно. Опору они хотят осуществить на беглых.

Но никакой оппозиции в Беларуси из числа беглых быть не может. Сбежал - там и сиди. Удалось тебе, вернулся - как-то устроился в общество, не во власть. У них главная цель сейчас - протащить своих во власть".

Фото: president.gov.by

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