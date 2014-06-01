  • » » Лукашенко сообщил, что литовские силовики подкинули на границу тело мигранта

      • Лукашенко сообщил, что литовские силовики подкинули на границу тело мигранта

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 13:24
      (голосов: 23)

      Александр Лукашенко отмечает, что "в условиях миграционного кризиса мерзавцы дошли до убийства людей". Такое заявление глава государства сделал сегодня, 29 ноября, в ходе совещания в Министерстве обороны на тему военной безопасности.

      "Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще 1 труп нашли. спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят - уже бездыханный. Вчера нашли 3 человек, насколько я информирован, на хуторе пограничники. Когда нашли труп, увидели 3 мешка еще спальных. Начали поиск", - рассказал Президент.

      Он добавил, что о данном факте ему доложил председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо.

      "Беженцев нашли в заброшенном доме, и они уже не могли идти. Ползли. Несколько сот метров проползли, нашли хату. Наверное, уже и местные жители помогли - печку растопить. Еще одна ночь, и надо было бы ампутировать ноги, если бы живых нашли. Это на границе Литвы. Это ж представьте - "демократы". До какой мерзости нужно дойти, чтобы убивать людей и выбрасывать на сопредельную территорию", - заключил Лукашенко.

      Фото: president.gov.by
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