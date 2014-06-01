Лукашенко сообщил, что литовские силовики подкинули на границу тело мигранта

Александр Лукашенко отмечает, что "в условиях миграционного кризиса мерзавцы дошли до убийства людей". Такое заявление глава государства сделал сегодня, 29 ноября, в ходе совещания в Министерстве обороны на тему военной безопасности.





"Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще 1 труп нашли. спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу.

Пограничники находят - уже бездыханный. Вчера нашли 3 человек, насколько я информирован, на хуторе пограничники. Когда нашли труп, увидели 3 мешка еще спальных. Начали поиск", - рассказал Президент.





Он добавил, что о данном факте ему доложил председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо.

"Беженцев нашли в заброшенном доме, и они уже не могли идти. Ползли. Несколько сот метров проползли, нашли хату. Наверное, уже и местные жители помогли - печку растопить. Еще одна ночь, и надо было бы ампутировать ноги, если бы живых нашли. Это на границе Литвы.

Это ж представьте - "демократы". До какой мерзости нужно дойти, чтобы убивать людей и выбрасывать на сопредельную территорию", - заключил Лукашенко.

Фото: president.gov.by

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