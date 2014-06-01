Участника августовских беспорядков в Минске приговорили к 3 годам "химии".

Обвиняемый (1988 года рождения) будет отбывать наказание в исправительном учреждении открытого типа.





За КТУП "Минсктранс" признано право на удовлетворение гражданского иска о возмещении причиненного материального ущерба к обвиняемому.





Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.





Как выяснилось, мужчина знал о планируемом проведении в Минске 10 августа прошлого года массовых мероприятий. Находясь на проезжей части, он выкрикивал лозунги, блокировал проезжую часть на проспекте Победителей, выйдя на нее с другими гражданами в "сцепке локтями".





Вину обвиняемый признал в полном объеме.

Фото: Рамблер

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в Минске приговорили к 3 годам "химии".