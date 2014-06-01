Участника августовских беспорядков в Минске приговорили к 3 годам "химии".
Обвиняемый (1988 года рождения) будет отбывать наказание в исправительном учреждении открытого типа.
За КТУП "Минсктранс" признано право на удовлетворение гражданского иска о возмещении причиненного материального ущерба к обвиняемому.
Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.
Как выяснилось, мужчина знал о планируемом проведении в Минске 10 августа прошлого года массовых мероприятий. Находясь на проезжей части, он выкрикивал лозунги, блокировал проезжую часть на проспекте Победителей, выйдя на нее с другими гражданами в "сцепке локтями".