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      • Участника августовских беспорядков в Минске приговорили к 3 годам "химии"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 21:57
      (голосов: 0)
      Участника августовских беспорядков в Минске приговорили к 3 годам "химии".

      Обвиняемый (1988 года рождения) будет отбывать наказание в исправительном учреждении открытого типа.

      За КТУП "Минсктранс" признано право на удовлетворение гражданского иска о возмещении причиненного материального ущерба к обвиняемому.

      Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

      Как выяснилось, мужчина знал о планируемом проведении в Минске 10 августа прошлого года массовых мероприятий. Находясь на проезжей части, он выкрикивал лозунги, блокировал проезжую часть на проспекте Победителей, выйдя на нее с другими гражданами в "сцепке локтями".

      Вину обвиняемый признал в полном объеме.

      Фото: Рамблер
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