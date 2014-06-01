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      • В РФ объявят в международный розыск белоруса, обнародовавшего видео с пытками в тюрьмах

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 11:44
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      Саратовская полиция (РФ) в ближайшее время объявит в международный розыск белоруса Сергея Савельева, обнародовавшего видеоматериалы о пытках в российских тюрьмах. Сообщают РИА Новости.

      На данный момент Савельев арестован заочно и объявлен в федеральный розыск. Против него возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Отметим, что Савельев является бывшим заключенным саратовской тюрьмы.По его словам, во время заключения его заставили управлять компьютерной сетью тюрьмы, что дало ему доступ к видеофайлам из всей российской пенитенциарной системы. При освобождении ему удалось вынести флешки с записями пыток, часть видео он опубликовал. 

      Сейчас Савельев находится во Франции, где попросил убежища. 

      Фото: gulagu-net.ru
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