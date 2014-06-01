СМИ: Подозреваемый в убийстве семьи московского банкира покончил с собой в СИЗО в Беларуси





Официального подтверждения информации пока нет. Как сообщает источник, Андрей Скрипник был арестован в Витебской области по подозрению в убийстве бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова, его жены и восьмилетнего ребенка. Накануне он якобы признался в совершении преступления,сказав, что убийство произошло спонтанно и не было спланировано. 27 октября Кунцевский суд Москвы заочно арестовал Скрипкина по обвинению в убийстве (ч. 2 ст. 105).



Отметим, что Скрипник был бывшим партнером Яхонтова по бизнесу.



Фото: Интерфакс Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Как сообщает издание ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, подозреваемый в убийстве московского экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи покончил с собой в СИЗО в Беларуси.Официального подтверждения информации пока нет. Как сообщает источник, Андрей Скрипник был арестован в Витебской области по подозрению в убийстве бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова, его жены и восьмилетнего ребенка. Накануне он якобы признался в совершении преступления,сказав, что убийство произошло спонтанно и не было спланировано. 27 октября Кунцевский суд Москвы заочно арестовал Скрипкина по обвинению в убийстве (ч. 2 ст. 105).Отметим, что Скрипник был бывшим партнером Яхонтова по бизнесу.Фото: Интерфакс