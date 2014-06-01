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      • СМИ: Подозреваемый в убийстве семьи московского банкира покончил с собой в СИЗО в Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 11:24
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      Как сообщает издание ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, подозреваемый в убийстве московского экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи покончил с собой в СИЗО в Беларуси. 

      Официального подтверждения информации пока нет. Как сообщает источник, Андрей Скрипник был арестован в Витебской области по подозрению в убийстве бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова, его жены и восьмилетнего ребенка. Накануне он якобы признался в совершении преступления,сказав, что убийство произошло спонтанно и не было спланировано. 27 октября Кунцевский суд Москвы заочно арестовал Скрипкина по обвинению в убийстве (ч. 2 ст. 105). 

      Отметим, что Скрипник был бывшим партнером Яхонтова по бизнесу.

      Фото: Интерфакс
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