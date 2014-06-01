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      • МВД РФ объявило в розыск белорусского айтишника, слившего видео о пытках в тюрьмах

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 13:53
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      МВД РФ объявило в розыск белорусского айтишника Сергея Савельева, передавшего проекту Gulagu.net видео с пытками в тюрьмах. 

      Основанием для розыска указана статья УК РФ. Отметим, что 4 октября он передал проекту Gulagu.net 40 гигабайт видеоархива с пытками в тюрьмах. Архив ему удалось во время отбывания наказания в Саратовской тюрьме. По словам Савельева, его якобы пытками заставили сотрудничать с тюремной службой и предоставили доступ к управлению компьютерной сетью тюрьмы, а также видеофайлам из всей российской пенитенциарной системы. 

      После освобождения из тюрьмы он вынес флешку с видеозаписями и передал ее проекту. На данный момент находится во Франции, где хочет просить политического убежища.

      фото: gulagu-net.ru
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