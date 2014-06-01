МВД РФ объявило в розыск белорусского айтишника, слившего видео о пытках в тюрьмах

МВД РФ объявило в розыск белорусского айтишника Сергея Савельева, передавшего проекту Gulagu.net видео с пытками в тюрьмах.
Основанием для розыска указана статья УК РФ. Отметим, что 4 октября он передал проекту Gulagu.net 40 гигабайт видеоархива с пытками в тюрьмах. Архив ему удалось во время отбывания наказания в Саратовской тюрьме. По словам Савельева, его якобы пытками заставили сотрудничать с тюремной службой и предоставили доступ к управлению компьютерной сетью тюрьмы, а также видеофайлам из всей российской пенитенциарной системы.
После освобождения из тюрьмы он вынес флешку с видеозаписями и передал ее проекту. На данный момент находится во Франции, где хочет просить политического убежища.