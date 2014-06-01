Задержаны 136 человек по делу об оскорблении погибшего сотрудника КГБ



Задержаны 136 человек по делу об оскорблении погибшего сотрудника Комитета госбезопасности Беларуси. по делу обКомитета госбезопасности Беларуси.

Как рассказали в Следственном комитете, уже возбуждено уголовное дело против указанных "анонимных комментаторов", которые делали хайп на гибели офицера КГБ.



Напомним, 28 сентября при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник Комитета госбезопасности.

"Большинство граждан выражали свои соболезнования, но нашлись и те, для кого беда стала поводом для хайпа. В сети стали появляться циничные комментарии и видеоролики. Несмотря на неоднократные предупреждения правоохранителей о даче жесткой правовой оценки по каждому такому факту, некоторых "комментаторов" это не остановило, и они, полагаясь на анонимность и мнимую безнаказанность, продолжили Интернет - травлю".





К анонимным комментаторам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Википедия

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