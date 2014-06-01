МВД: Можейко был задержан на территории Беларуси

Геннадий Можейко был задержан на территории Беларуси.
Как рассказал глава Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, это случилось 1 октября в рамках возбужденного уголовного дела за "разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорбление представителя власти".
"Можейко выехал из Беларуси в РФ, где предпринимал попытку вылететь в третью страну. Но с учетом принятого ранее российскими правоохранителями решения о нежелательности пребывания на территории этой страны, правоохранительные органы РФ отказали ему в выезде из РФ и предписи покинуть территорию этого государства. Можейко в установленном порядке выехал из России и прибыл в Беларусь, где его и задержали".
Бегун считает, что сложившаяся ситуация не является экстраординарной.
"Это сложившая практика работы правоохранительных органов двух стран, когда каждая из сторон согласно положениям международного договора между государствами имеет право объявить нежелательность пребывания конкретного лица в интересах нацбезопасности, охраны общественного порядка, здоровья или свободы других лиц. В наших учетах есть целый ряд граждан РФ также, которым запрещен въезд в Беларусь на срок до 10 лет. Таким же образом действуют российские партнеры".