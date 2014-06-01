  • » » Пропавший журналист "Комсомолки" Геннадий Можейко нашелся на Окрестина

      • Пропавший журналист "Комсомолки" Геннадий Можейко нашелся на Окрестина

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 14:07
      (голосов: 0)
      "Комсомольская правда"подтвердила информацию о задержании журналиста белорусской версии издания Геннадия Можейко в Москве. На данный момент он находится на Окрестина в Минске.

      Как рассказала мать журналиста - Ирина - в его квартире в присутствии двух понятых был проведен обыск, который длился 2,5 часа. Самого Геннадия на момент обыска в квартире не было - он находился в Москве. Затем нынешней ночью матери Геннадия позвонили и сообщили, что ее сына задержан и доставлен на Окрестина в Минске. Никакой другой информацией родственники и коллеги задержанного не обладают. 

      Официальных комментариев по данному факту нет.

      Фото: Facebook
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