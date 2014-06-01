Пропавший журналист "Комсомолки" Геннадий Можейко нашелся на Окрестина

"Комсомольская правда"подтвердила информацию о задержании журналиста белорусской версии издания Геннадия Можейко в Москве. На данный момент он находится на Окрестина в Минске.
Как рассказала мать журналиста - Ирина - в его квартире в присутствии двух понятых был проведен обыск, который длился 2,5 часа. Самого Геннадия на момент обыска в квартире не было - он находился в Москве. Затем нынешней ночью матери Геннадия позвонили и сообщили, что ее сына задержан и доставлен на Окрестина в Минске. Никакой другой информацией родственники и коллеги задержанного не обладают.