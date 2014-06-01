  • » » В Москве перестал выходить на связь журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко

      • В Москве перестал выходить на связь журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:04
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      В Москве перестал выходить на связь журналист издания "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадий Моженко.

      О его пропаже сообщил Главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Как сообщает ТАСС, Сунгоркин рассказал о том, что Можейко перестал выходить на связь с 16:00 (мск). Журналист живет один. Редакция пыталась связаться с его родителями, но они тоже не выходят на связь.

      «Официальные органы пока ничего нам не говорят. То, что он пропал куда-то и не выходит на связь, мы подтверждаем», - 

      подчеркнул Сунгоркин.

      Он также добавил, что Можейко должен был быть в Минске, служебных командировок в Москву у него не было, но он мог поехать в частном порядке. 
      Фото: Facebook
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