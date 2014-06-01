В Москве перестал выходить на связь журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко

В Москве перестал выходить на связь журналист издания "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадий Моженко.
О его пропаже сообщил Главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Как сообщает ТАСС, Сунгоркин рассказал о том, что Можейко перестал выходить на связь с 16:00 (мск). Журналист живет один. Редакция пыталась связаться с его родителями, но они тоже не выходят на связь.
«Официальные органы пока ничего нам не говорят. То, что он пропал куда-то и не выходит на связь, мы подтверждаем», -
подчеркнул Сунгоркин.
Он также добавил, что Можейко должен был быть в Минске, служебных командировок в Москву у него не было, но он мог поехать в частном порядке. Фото: Facebook