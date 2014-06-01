Лукашенко: обнаружены контакты готовивших теракты в Беларуси со спецслужбами США

«И когда мы начали работать по этим мерзавцам, мы увидели, что это за «рух». Это обычные террористы, они же сейчас признаются и говорят, где хотели совершать теракты...И Комитет госбезопасности недавно доложил: они обнаружили прямые контакты со спецслужбами США и прежде всего ФБР».

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