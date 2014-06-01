Лукашенко: обнаружены контакты готовивших теракты в Беларуси со спецслужбами США

Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством Администрации президента прокомментировал гибель сотрудника КГБ и обыски в Минске.
Так, по его словам, сотрудники КГБ получили оперативную информацию о причастности ряда лиц к покушению на терроризм. В связи с этим было решено провести обыски в ряде минских квартир. В ходе проверок было задержано немало людей, связанных с "Рабочым рухом". С ним же был связан и Зельцер, открывший огонь по сотрудникам КГБ и застреливший одного из них. Лукашенко подчеркнул, что Зельцер вел прямую трансляцию в Польшу и США.
Также он рассказал, что глава КГБ сообщил ему о связи "руховцев" с американскими спецслужбами, прежде всего, ФБР. И этому есть доказательства:
«И когда мы начали работать по этим мерзавцам, мы увидели, что это за «рух». Это обычные террористы, они же сейчас признаются и говорят, где хотели совершать теракты...И Комитет госбезопасности недавно доложил: они обнаружили прямые контакты со спецслужбами США и прежде всего ФБР».